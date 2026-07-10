Đà Nẵng mở rộng hợp tác thúc đẩy kết nối hàng không, du lịch

Đại diện UBND thành phố Đà Nẵng và Vietnam Airlines thực hiện ký kết mở rộng hợp tác thúc đẩy kết nối hàng không, du lịch. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Dự lễ ký kết có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố. Về phía Vietnam Airlines có Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Đặng Ngọc Hòa cùng lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Biên bản thỏa thuận đánh dấu giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên trên cơ sở những kết quả đạt được trong giai đoạn 2023-2025. Chương trình hợp tác trước đó đã góp phần tăng cường kết nối giữa hàng không với du lịch, đầu tư và thương mại; nâng cao hình ảnh điểm đến Đà Nẵng thông qua nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước, tổ chức các đoàn khảo sát dành cho doanh nghiệp lữ hành, cơ quan truyền thông quốc tế và tham gia các hội chợ du lịch quốc tế.

Vietnam Airlines cũng phối hợp quảng bá hình ảnh Đà Nẵng thông qua hệ sinh thái truyền thông của hãng, đồng thời đồng hành cùng thành phố tại nhiều sự kiện lớn như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc cùng nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch khác.

Cùng với sự phát triển của mạng lưới hàng không, ngành du lịch Đà Nẵng ghi nhận gần 9,77 triệu lượt khách lưu trú trong 6 tháng đầu năm, tăng 22% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt hơn 5,16 triệu lượt, tăng 28%.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng hàng không là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, đầu tư, thương mại và hội nhập quốc tế. Việc tiếp tục mở rộng hợp tác với Vietnam Airlines sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối, mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh của điểm đến và thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Đặng Ngọc Hòa phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Đặng Ngọc Hòa khẳng định Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đà Nẵng trong phát triển mạng lưới đường bay, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá điểm đến và triển khai các chương trình xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Theo Biên bản thỏa thuận giai đoạn 2026-2030, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong nghiên cứu phát triển các đường bay trong nước và quốc tế; tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh thành phố thông qua hệ sinh thái của Vietnam Airlines; phát triển các sản phẩm du lịch gắn với mạng đường bay, tập trung vào các phân khúc MICE, nghỉ dưỡng, golf, du lịch văn hóa và ẩm thực; quảng bá sản phẩm OCOP, môi trường đầu tư của thành phố; đồng thời phối hợp xúc tiến đầu tư, thương mại và đối ngoại.

Một điểm mới của thỏa thuận là hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch hành động hằng năm, tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu thị trường và xác định các chỉ tiêu cụ thể để theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai, bảo đảm các nội dung hợp tác được thực hiện đồng bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn.