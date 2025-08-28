Đà Nẵng mở cửa gian trưng bày đầy ấn tượng tại Triển lãm thành tựu đất nước

Sáng nay, 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng bậc nhất trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).

Gian trưng của Đà Nẵng mang chủ đề "Đà Nẵng – Chào kỷ nguyên mới”.

Triển lãm quy tụ hơn 100 gian trưng bày của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp tiêu biểu trên cả nước. Các không gian triển lãm đã tái hiện một cách sinh động chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, khẳng định những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời lan tỏa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỉ nguyên mới.

Tại Triển lãm, gian trưng bày “Đà Nẵng – Chào kỉ nguyên mới” chính thức được khai mạc với nghi thức cắt băng trang trọng, sự tham dự của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và đông đảo đại biểu, khách tham quan.

Hình ảnh về một Đà Nẵng nổi tiếng với du lịch biển.

Điểm nhấn quan trọng của gian trưng bày là Cổng chào mô phỏng Cầu Rồng – biểu tượng của thành phố Đà Nẵng, thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng vươn xa của đô thị năng động bên bờ sông Hàn. Bên cạnh đó, gian trưng bày còn ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như sa bàn holofan, màn hình cảm ứng tương tác thời gian thực, mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho khách tham quan. Đây cũng chính là cách Đà Nẵng thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng tiên phong về công nghệ, gắn với định hướng xây dựng thành phố thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của cả nước.

Gian trưng bày ấn tượng của Đà Nẵng tại Triển lãm thành tựu đất nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: “Gian trưng bày “Đà Nẵng – Chào kỉ nguyên mới” là không gian chúng tôi muốn giới thiệu một cách toàn diện hành trình phát triển của thành phố: từ văn hóa – lịch sử đặc sắc của vùng đất xứ Quảng, đến những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội trong suốt gần ba thập kỷ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thông qua gian trưng bày, chúng tôi mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, đi đầu trong ứng dụng công nghệ, đồng thời gìn giữ di sản và bản sắc văn hóa. Đà Nẵng sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới – thông minh hơn, hiện đại hơn, bền vững hơn, với khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và là điểm đến đáng sống trong khu vực.”

Đà Nẵng giới thiệu các sản phẩm OCOP nổi tiếng của mình.

Với sự chuẩn bị chu đáo, hiện đại và giàu cảm xúc, Gian trưng bày “Đà Nẵng – Chào kỉ nguyên mới” hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn đặc sắc tại Triển lãm thành tựu Đất nước năm 2025, góp phần lan tỏa khát vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố bên sông Hàn trong hành trình cùng đất nước tiến vào kỉ nguyên mới.

Triển lãm thành tựu Đất nước chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do- Hạnh phúc” mở cửa tự do từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội). Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi các sự kiện quốc gia chào mừng kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 198/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025)./.

