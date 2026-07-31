Đà Nẵng: Liên kết bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa truyền thống

Khu du lịch Cổng Trời Đông Giang thu hút rất đông khách du lịch trong Ngày hội Đông Giang 2026. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Trong khuôn khổ Ngày hội Đông Giang 2026, chương trình giao lưu nghệ thuật lần đầu tiên giữa văn hóa Chăm và văn hóa Cơ Tu đã thu hút đông đảo du khách, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố, mở ra mô hình liên kết mới giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa trên tuyến Hội An – Mỹ Sơn – Cổng Trời Đông Giang.

Không khí lễ hội được duy trì liên tục với chuỗi hoạt động trải nghiệm như minishow "Chào Đông Giang", chương trình "Gặp gỡ đại ngàn", liveshow "Rực cháy cao nguyên", giao lưu nghệ nhân, trình diễn nghề truyền thống, trải nghiệm ẩm thực bản địa và khám phá không gian văn hóa đồng bào Cơ Tu. Khác với mô hình lễ hội chỉ tập trung vào sân khấu biểu diễn, các hoạt động được bố trí tại nhiều không gian trong khu du lịch nhằm tạo điều kiện để du khách trực tiếp tương tác, trải nghiệm và tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng địa phương.

Một trong những hoạt động nổi bật của Ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn và Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Đây là lần đầu tiên những giá trị văn hóa đặc sắc của hai không gian di sản cùng xuất hiện trong một chương trình biểu diễn phục vụ khách du lịch, tạo không gian giới thiệu văn hóa Champa và văn hóa Cơ Tu tới du khách.

Với gần 50 nghệ nhân và diễn viên của hai đơn vị, chương trình "Vũ điệu đại ngàn – Âm vang tháp cổ" đã đưa khán giả đi qua hành trình nghệ thuật kết nối lịch sử, thiên nhiên và bản sắc văn hóa miền Trung. Chuỗi tiết mục như độc tấu kèn Saranai, "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại", "Vũ điệu đại ngàn" được dàn dựng công phu với sự kết hợp của âm nhạc dân gian, tiếng cồng chiêng, điệu múa truyền thống, hiệu ứng ánh sáng và sân khấu thực cảnh, tái hiện dòng chảy văn hóa kéo dài hàng thế kỷ trên vùng đất xứ Quảng.

Khách du lịch tham gia chương trình được chứng kiến từ những huyền thoại Champa đến không gian đại ngàn của đồng bào Cơ Tu. Hai loại hình nghệ thuật với những sắc thái riêng đã hòa quyện thành một bức tranh văn hóa giàu cảm xúc, giúp người xem cảm nhận rõ hơn chiều sâu lịch sử cũng như những giá trị đặc sắc của các cộng đồng cư dân bản địa miền Trung. Các tiết mục giao lưu văn hóa tại Ngày hội Đông Giang 2026. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Thông qua chuỗi hoạt động giao lưu, trình diễn và trải nghiệm, chương trình hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa có chiều sâu trên tuyến Hội An – Mỹ Sơn – Cổng Trời Đông Giang, góp phần kéo dài thời gian trải nghiệm cho du khách, gia tăng giá trị điểm đến, thúc đẩy phát triển du lịch khu vực phía Tây Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết: “Chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách dù phần biểu diễn của Mỹ Sơn đã được rút gọn so với chương trình thường kỳ tại khu di tích. Điều đó cho thấy những giá trị văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể được giới thiệu trong nhiều không gian khác nhau mà vẫn giữ được sức hấp dẫn. Đây là mô hình liên kết đáng khuyến khích để di sản tiếp cận gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá các giá trị văn hóa của địa phương".

Theo bà Đặng Phạm Triều Vân, giám đốc điều hành Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, Ngày hội không chỉ là hoạt động kích cầu du lịch mà là một phần trong chiến lược phát triển lâu dài lấy văn hóa làm nền tảng. Khu du lịch hướng tới mô hình gắn kết giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch. Khi văn hóa trở thành trung tâm của sản phẩm du lịch, những giá trị truyền thống sẽ có thêm cơ hội được gìn giữ, lan tỏa và tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để kết nối nhiều không gian văn hóa, hình thành những sản phẩm khác biệt, góp phần đưa khu vực phía Tây Đà Nẵng trở thành điểm đến giàu bản sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Theo định hướng phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng sau khi mở rộng không gian phát triển, khu vực phía Tây được kỳ vọng trở thành vùng động lực mới với các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và văn hóa cộng đồng. Trong bối cảnh đó, tuyến Hội An – Mỹ Sơn – Cổng Trời Đông Giang được xem là hành trình kết nối các giá trị lịch sử, thiên nhiên và văn hóa, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách./.