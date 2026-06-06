Đà Nẵng lan tỏa tinh thần bảo vệ biển đảo, phát triển kinh tế biển xanh bền vững

Phát biểu khai mạc, bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam được tổ chức hằng năm từ ngày 1 đến 8/6 nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6). Đây là dịp quan trọng để nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò đặc biệt của biển, đảo đối với sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời lan tỏa trách nhiệm trong bảo vệ môi trường biển, gìn giữ tài nguyên và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các lực lượng trình diễn văn nghệ tại chương trình “Đà Nẵng - Vươn mình cùng biển xanh”. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Với chủ đề của năm 2026 là “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: từ thể chế đến hành động”, chương trình “Đà Nẵng - Vươn mình cùng biển xanh” không chỉ là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.



Qua nhiều năm tổ chức, chương trình đã tạo sức lan tỏa tích cực, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Năm nay, trong bối cảnh thành phố vừa tròn một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chương trình tiếp tục được mở rộng về quy mô và nội dung với nhiều hoạt động phong phú.



Nổi bật là các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; trao quà hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các địa phương ven biển; trưng bày hình ảnh, tư liệu tuyên truyền về biển, đảo. Thông qua các hoạt động này, chương trình góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, khơi dậy tình yêu biển, yêu quê hương và ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Những năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng với các đơn vị lực lượng vũ trang được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhiều mô hình, chương trình ý nghĩa đã được duy trì như “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Các chương trình đã trở thành cầu nối bền chặt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân vùng biển, góp phần động viên ngư dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển.



Thông qua chương trình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng mong muốn tiếp tục lan tỏa các thông điệp về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với phát triển kinh tế biển xanh bền vững; đồng thời phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.



Ban tổ chức kỳ vọng, với sự đồng hành của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và cộng đồng ngư dân, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, vững tin vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần khẳng định và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.

Dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã trao tặng quà cho 50 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng; trao biểu trưng lưu niệm cho 11 đơn vị tham gia văn nghệ tại chương trình “Đà Nẵng - Vươn mình cùng biển xanh”./.