Đà Nẵng lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ qua yoga

Chương trình được tổ chức nhân Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12, đồng thời hướng tới kỷ niệm 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972-2026) và 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2016-2026), qua đó lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và tăng cường kết nối cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm nhấn mạnh, yoga không chỉ là phương pháp rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần cân bằng thể chất, tinh thần, hướng con người đến lối sống tích cực. Các hoạt động giao lưu yoga những năm qua đã trở thành cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống an vui trong cộng đồng.

Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, ông Chinpau Ngaihte, Tham tán Kinh tế, Thương mại và Hợp tác Phát triển cho biết, chủ đề Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 là “Yoga vì một tuổi già khỏe mạnh”, thể hiện mục tiêu hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Ông đánh giá cao sự hợp tác ngày càng phát triển giữa Đại sứ quán Ấn Độ và thành phố Đà Nẵng trên các lĩnh vực giáo dục, du lịch, đào tạo, giao lưu nhân dân và văn hóa; đồng thời khẳng định các hoạt động như Ngày Quốc tế Yoga, các chương trình học bổng, giao lưu văn hóa và hợp tác địa phương đang tiếp tục góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã vinh danh các đơn vị đồng hành, trao chứng nhận cho các trung tâm, câu lạc bộ yoga tích cực tham gia chương trình. Các chuyên gia yoga Ấn Độ cùng 250 hội viên đến từ 24 trung tâm, câu lạc bộ yoga trên địa bàn thành phố đã thực hành giao thức Yoga chuẩn của Ấn Độ và đồng diễn, lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống cân bằng vì một cộng đồng hạnh phúc và một thế giới hòa bình, hữu nghị./.