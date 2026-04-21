Đà Nẵng kiên định với mô hình phát triển dựa trên tăng trưởng xanh

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, Đà Nẵng kiên định lựa chọn mô hình phát triển dựa trên tăng trưởng xanh, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của đô thị. Thành phố không hướng tới phát triển bằng mọi giá, mà theo đuổi một lộ trình cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội, trong đó chuyển đổi xanh giữ vai trò dẫn dắt.



Để hiện thực hóa điều này, Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch và mô hình thiết thực. Cụ thể, ngay từ năm 2008, với Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, thành phố đã sớm định hình hướng đi xanh, sạch và bền vững. Những nỗ lực này đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương nhiều năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PEPI về bảo vệ môi trường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường bình chọn; 4 năm đạt Giải thưởng lĩnh vực “Thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch’ và được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong khu vực và quốc tế.



Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng khẳng định vai trò hàng đầu của chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời nhấn mạnh, môi trường là một trong ba trụ cột của phát triển đất nước, bên cạnh kinh tế, xã hội. Việc điều chỉnh địa giới và mở rộng không gian đô thị mang lại cho Đà Nẵng cơ hội phát triển các vùng sinh thái, khu đô thị mới; nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về đồng bộ hạ tầng, kiểm soát ô nhiễm và bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững giữa các khu vực.



Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã thẳng thắn trao đổi, đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai chuyển đổi xanh tại Đà Nẵng. Các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi để thu hút nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tham gia vào các dự án xanh, dự án năng lượng tái tạo và hạ tầng thông minh.



Đơn cử như ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Bộ đã và đang hoàn thiện dự thảo hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị. Việc áp dụng mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh hóa, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, áp dụng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển bền vững, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận được với các thị trường phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.



Đại diện Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã chia sẻ về các giải pháp hình thành các khu công nghiệp sinh thái; giải pháp thúc đẩy sản xuất xanh gắn với giảm phát thải và tiết kiệm tài nguyên. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư kiến nghị nhiều giải pháp thúc đẩy giao thông xanh, xây dựng các công trình xanh, góp phần hiện thực hoá mục tiêu chuyển đổi xanh của Đà Nẵng.



Ghi nhận ý kiến, đóng góp của các đại biểu, chuyên gia tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, chuyển đổi xanh là xu hướng tất yếu, mở ra nhiều cơ hội lớn cho thành phố như thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, phát triển các ngành kinh tế mới như công nghệ cao, năng lượng sạch, giao thông xanh và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đà Nẵng đang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh. Không dừng lại ở lĩnh vực năng lượng, Đà Nẵng thực sự đang định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững và coi đây là một hướng đi quan trọng. Chuyển đổi xanh sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt, giúp Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững hơn.

Những kết quả bước đầu cùng nền tảng chính sách đang dần hoàn thiện là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng tăng tốc trong thời gian tới. Thông qua hội thảo, thành phố Đà Nẵng đã định hình rõ hơn lộ trình chuyển đổi xanh tại địa phương; đồng thời, mở ra cơ hội để thành phố phát huy lợi thế, tạo dựng mô hình phát triển mới, hướng tới tăng trưởng nhanh nhưng bền vững trong dài hạn./.