Đà Nẵng khai trương lối đi ưu tiên sử dụng sinh trắc học tại sân bay

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng Phan Kiều Hưng nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tối ưu hóa quy trình phục vụ và nâng cao trải nghiệm hành khách.



Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình phục vụ hành khách là xu thế tất yếu của ngành hàng không hiện đại, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, tăng độ chính xác, an toàn và bảo mật trong toàn bộ hành trình bay.

Hướng dẫn hành khách thực hiện thủ tục đi vào lối đi ưu tiên sử dụng sinh trắc học tại sân bay. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Việc triển khai lối đi ưu tiên này được xây dựng trên nền tảng ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID, cho phép nhận diện hành khách thông qua dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và xác thực trước đó.Lối đi ưu tiên này được bố trí tại khu vực phía Nam nhà ga đi quốc nội, dành riêng cho hành khách đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thay vì sử dụng chung các điểm kiểm soát theo phương thức truyền thống, hành khách thuộc nhóm này được phân luồng sang khu vực riêng, thực hiện các thủ tục qua cổng kiểm soát an ninh và cửa lên tàu bay bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt hoặc quét mã điện tử, không cần xuất trình giấy tờ bản cứng.Chia sẻ về sự thuận tiện này, anh Đặng Vỹ Nghiêm (đến từ Hà Nội) cho biết,việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học để làm thủ tục đi tàu bay và có lối đi ưu tiên đã tạo rất nhiều thuận lợi và nhanh chóng cho hành khách. Đặc biệt trong bối cảnh các giá cả xăng dầu tăng lên và các chuyến bay dồn khách nên lượng khách rất đông, ứng dụng công nghệ sinh trắc học với lối đi ưu tiên đã tiết kiệm thời gian rất nhiều cho hành khách không phải xếp hàng chờ đợi.Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, công nghệ sinh trắc học đã được thí điểm từ năm 2023 và đến nay được hoàn thiện về hạ tầng, thiết bị và quy trình để đưa vào vận hành chính thức. Việc triển khai giúp tự động hóa nhiều khâu kiểm tra, đối soát thông tin, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống còn vài phút nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, an toàn hàng không.Trong thời gian tới, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan để mở rộng phạm vi áp dụng, đồng thời tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền nhằm nâng cao tỷ lệ hành khách sử dụng dịch vụ sinh trắc học.Việc đưa vào vận hành lối đi ưu tiên này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành hàng không, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách tại sân bay./.