Đà Nẵng khai mạc phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống

Đại biểu lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khai mạc phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN Phiên chợ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển thương mại điện tử, mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời, góp phần hỗ trợ tiểu thương, hộ kinh doanh, doanh nghiệp địa phương từng bước tiếp cận công nghệ số, ứng dụng giải pháp thanh toán không tiền mặt và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Phát biểu khai mạc phiên chợ, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, phiên chợ là cầu nối giữa các sản phẩm truyền thống với các nền tảng thương mại điện tử; góp phần đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Ban tổ chức sự kiện mong muốn tạo môi trường để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp các giải pháp số, nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường; đồng thời, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mua sắm các sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, mang đậm bản sắc văn hóa của nhiều địa phương trên cả nước.

Phiên chợ có quy mô 80 gian hàng; trong đó, có 60 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản, đặc trưng vùng miền của thành phố Đà Nẵng và các địa phương. Bên cạnh đó, còn có 20 gian hàng, không gian trải nghiệm công nghệ số, thương mại điện tử, thanh toán không tiền mặt và các giải pháp chuyển đổi số, trình diễn làng nghề truyền thống.

Tại phiên chợ cũng đã diễn ra hoạt động ký kết ghi nhớ hợp tác cam kết của một số đơn vị đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số, thương mại điện tử địa phương; đồng thời, Sở Công Thương cũng giới thiệu và triển khai chương trình "Xã, phường thương mại điện tử" năm 2026./.