Đà Nẵng khai mạc Hội chợ Xuân 2026

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng Đỗ Thị Quỳnh Trâm cho biết, Hội chợ Xuân là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên của ngành công thương. Năm nay, Hội chợ được tổ chức trong bối cảnh cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tập trung triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới theo hướng tăng trưởng bền vững, phát huy nội lực và nâng cao đời sống nhân dân. Trên tinh thần đó, Hội chợ Xuân 2026 tiếp tục được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối cung – cầu, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, đồng thời phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Hội chợ Xuân 2026 có quy mô hơn 200 gian hàng, với sự tham gia của gần 150 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 14 tỉnh, thành phố trong cả nước gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và 2 địa phương của Lào là Champasak và Atapư.

Người dân tham quan mua sắm tại hội chợ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Các sản phẩm, dịch vụ trưng bày tại Hội chợ đa dạng, phong phú, tập trung vào các nhóm hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết như: thực phẩm, đồ uống, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; thời trang, da giày, hóa mỹ phẩm, dụng cụ thể thao; sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ làm đẹp; hàng gia dụng, trang trí nội - ngoại thất, thủ công mỹ nghệ; cùng các thiết bị, công nghệ và dịch vụ như điện - điện tử, ô tô, viễn thông.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, mua sắm, Ban tổ chức còn triển khai chương trình “Săn sale giờ vàng” hằng ngày và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí nhằm thu hút người dân và du khách tham quan, mua sắm, tạo không khí vui tươi trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Theo bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Hội chợ Xuân 2026 tiếp tục là điểm đến quen thuộc của doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng, nâng cao sức mua và thúc đẩy phát triển thị trường trong nước bền vững.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan, mua sắm tại Hội chợ. Hội chợ Xuân 2026 thành phố Đà Nẵng diễn ra đến hết ngày 27/1/2026./.