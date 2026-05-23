Đà Nẵng kết nối đường bay trực tiếp với Nga, CIS và Belarus

Các hành khách đầu tiên đến Đà Nẵng trên đường bay trực tiếp hào hứng khi được đón tiếp. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tại lễ đón, các hành khách đã được tặng hoa, quà và thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Đà Nẵng khôi phục đường bay trực tiếp từ thủ đô Moscow (Nga), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối trở lại thị trường khách Nga với khu vực miền Trung Việt Nam.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, sau hàng loạt hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai đồng bộ tại thị trường Nga và các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), lượng khách từ các thị trường này đến Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 142.000 lượt khách từ Nga và CIS, chiếm khoảng 3,7% tổng lượng khách quốc tế, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này cho thấy hiệu quả từ chiến lược xúc tiến thị trường quốc tế có trọng điểm, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của Đà Nẵng đối với dòng khách nghỉ dưỡng biển cao cấp đến từ Nga và CIS.

Trong thời gian qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá quy mô lớn tại thị trường Nga và CIS như tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026 - một trong những hội chợ du lịch lớn nhất khu vực Nga và Đông Âu, nơi Đà Nẵng được vinh danh là "Điểm đến nổi bật nhất"; tổ chức gặp gỡ các đối tác truyền thông, doanh nghiệp lữ hành tại Nga; đón các chuyến bay đầu tiên từ Nga và CIS đến Đà Nẵng; tổ chức các đoàn famtrip khảo sát điểm đến dành cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế.



Đặc biệt, lần đầu tiên Đà Nẵng triển khai chiến dịch truyền thông quốc tế trên hệ sinh thái số Yango - nền tảng công nghệ và dịch vụ số phổ biến tại Nga và các quốc gia CIS. Thông qua các nền tảng tích hợp như gọi xe, bản đồ, tìm kiếm địa điểm và quảng cáo số, hình ảnh du lịch Đà Nẵng được quảng bá rộng rãi tới cộng đồng người dùng nói tiếng Nga. Theo ghi nhận, lượng tìm kiếm, truy cập và tương tác từ thị trường Nga trên hệ thống website du lịch Đà Nẵng đã tăng rõ rệt; tiếng Nga hiện là một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều trên nền tảng thông tin du lịch của thành phố.

Cùng với hoạt động xúc tiến điểm đến, mùa hè năm 2026 ghi nhận sự mở rộng mạnh mẽ của mạng bay charter từ Nga, CIS và Belarus đến Đà Nẵng. Theo kế hoạch, từ ngày 1/4 đến 31/10/2026, Anex Tour Vietnam sẽ kết nối 20 thành phố thuộc Nga, CIS và Belarus với các điểm đến trọng điểm của Việt Nam gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết và Phan Rang, với tổng quy mô khai thác dự kiến hơn 250.000 lượt khách.

Riêng tại Đà Nẵng, từ ngày 16/4 đến 31/10/2026, Anex Tour Vietnam dự kiến khai thác các đường bay từ 12 thành phố thuộc Nga, CIS và Belarus gồm Moscow, Vladivostok, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Kazan, Khabarovsk, Novokuznetsk, Blagoveshchensk, Barnaul, Minsk, Astana và Almaty. Trong giai đoạn cao điểm mùa hè, lượng khách từ các thị trường này đến Đà Nẵng dự kiến đạt khoảng 68.160 lượt.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, việc gia tăng tần suất các chuyến bay từ Nga, CIS và Belarus không chỉ góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng mà còn cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đối với sức hút và năng lực phục vụ của điểm đến. Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang từng bước phục hồi và tái cấu trúc, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn và giàu trải nghiệm đối với du khách quốc tế./.