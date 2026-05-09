Đà Nẵng: Hành động thực tế để chăm lo đời sống cho người lao động

Ủy viên Trung Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và hơn 300 đoàn viên, người lao động, đại diện cho hơn 250 ngàn đoàn viên tại 1.776 Công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố.



Người lao động khó chạm tay vào chìa khóa ngôi nhà mơ ước





Đại diện công đoàn viên, người lao động phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại hội nghị đã có 24 lượt ý kiến của đoàn viên Công đoàn, người lao động liên quan đến những vấn đề rất sát sườn trong cuộc sống hằng ngày như, khả năng tiếp cận và mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống, chỗ học cho con, chính sách bảo hiểm, đào tạo nghề, thiếu thiết chế văn hóa, tệ nạn xã hội tại các khu, cụm công nghiệp…



Trong đó, nhiều ý kiến phản ánh nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội của người lao động, đoàn viên Công đoàn là rất lớn nhưng rất khó tiếp cận. Chị Phan Thị Kim Oanh, Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng cho biết, người lao động rất vui khi biết thành phố liên tục triển khai các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thực tế là giá bán và giá cho thuê hiện nay vẫn còn quá cao so với túi tiền của đại đa số công nhân. Nhiều anh chị em dù rất khát khao có một mái ấm ổn định nhưng đành phải gác lại giấc mơ vì áp lực tài chính quá lớn khiến căn nhà ở xã hội dù hiện hữu ngay trước mắt nhưng vẫn nằm ngoài tầm với của người lao động.



Bên cạnh gánh nặng tài chính, quy trình hồ sơ và việc chứng minh thu nhập để đủ điều kiện mua nhà hiện nay vẫn còn rất phức tạp, mất nhiều thời gian và công sức cho công nhân.



“Ủy ban nhân dân thành phố trong thời gian tới có những giải pháp cải cách thủ tục hành chính, giúp đơn giản hóa các bước xét duyệt hồ sơ hoặc xem xét cơ chế sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện các gói bù lãi suất ưu đãi. Những chính sách hỗ trợ trực tiếp này giúp giảm giá thành thực tế để công nhân thu nhập thấp như chúng tôi thực sự có thể “chạm tay vào chìa khóa” ngôi nhà mơ ước và yên tâm gắn bó lâu dài với thành phố”, chị Kim Oanh kiến nghị.



Cùng nỗi trăn trở, anh Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần Khu du lịch Bắc Mỹ An bày tỏ, anh chị em lao động ngành du lịch luôn nỗ lực hết mình để làm đẹp hình ảnh Đà Nẵng trong mắt du khách nhưng ước mơ về một mái ấm ổn định tại thành phố này vẫn còn quá xa vời, phần lớn vẫn phải ở trong những căn phòng trọ chật hẹp, nóng bức. Nhiều anh chị em trong công ty chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, nộp xin mua nhà ở xã hội nhiều đợt nhưng đều không được vì số lượng người đăng ký quá đông, tỉ lệ may mắn quá thấp. Việc chờ đợi kéo dài khiến nhiều người nảy sinh tâm lý nản lòng, khó tâm huyết gắn bó lâu dài với nghề.



Hành động thực tế để chăm lo đời sống người lao động



Trao đổi với những trăn trở rất thực tiễn của người lao động tại buổi đối thoại, lãnh đạo thành phố khẳng định vai trò "hết sức quan trọng" của đội ngũ công nhân, viên chức trong sự nghiệp xây dựng thành phố, đặc biệt trong bối cảnh phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.



Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tinh thần "nói đi đôi với làm", không chỉ lắng nghe mà phải có hành động thực tế để chăm lo đời sống mọi mặt của người lao động, giúp họ yên tâm sản xuất và đóng góp cho thành phố.





Lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng trả lời ý kiến kiến nghị của người lao động.

Thành phố cam kết không để sự phát triển văn minh, hiện đại tách rời việc chăm lo đời sống cho những người trực tiếp tạo ra của cải vật chất. Đối với những kiến nghị cụ thể, các sở, ban, ngành tiếp thu trả lời trực tiếp và trả lời chính thức bằng văn bản cho người lao động.



Về vấn đề nhà ở và hạ tầng xã hội nhiều đại biểu quan tâm, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng tham mưu cụ thể việc xây dựng nhà lưu trú cho công nhân và quy hoạch các khu nhà ở xã hội trên địa bàn. Thành phố cam kết đồng hành cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đẩy nhanh các thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu khởi công các khu nhà ở xã hội cho công nhân dịp 28/7 (Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam).



Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, những năm qua, thành phố Đà Nẵng không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước. Đằng sau sự phát triển của những công trình, chuyến hàng vươn tầm thế giới và các dịch vụ chất lượng cao của “thành phố đáng sống” là sự cống hiến miệt mài của hàng vạn công nhân, người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả phát triển, đời sống một bộ phận công nhân lao động vẫn còn nhiều khó khăn, áp lực về nhà ở, nhà trẻ cho con, kỹ năng nghề nghiệp, chính sách phúc lợi, tiền lương, thu nhập và an toàn cuộc sống.





Đề cập đến vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Công đoàn phải thực sự là nơi công nhân tìm đến đầu tiên khi gặp khó khăn. Cán bộ Công đoàn phải gần gũi, chia sẻ với người lao động, đồng thời làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với công nhân lao động, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết sau hội nghị.



Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động thành phố để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện phát huy hơn nữa vai trò lao động giỏi, lao động sáng tạo của công nhân lao động trong giai đoạn phát triển mới.



Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, các đại biểu Quốc hội ghi nhận đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động để phản ánh tới nghị trường Quốc hội, góp phần xây dựng các chính sách pháp luật phù hợp thực tiễn.



Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao tặng 100 suất quà, mỗi suất 1,3 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; 10 công trình Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, trong đó, trường hợp xây dựng được hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà, sửa chữa được hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà./.