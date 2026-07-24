Đà Nẵng giới thiệu "Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng"

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Chăm tại lễ khai mạc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng Lê Thị Thu Trang cho biết, triển lãm nhằm góp phần quảng bá những giá trị tiêu biểu của văn hóa Chăm tại địa bàn tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đây cũng là dịp để công chúng hiểu rõ hơn về dòng chảy di sản văn hóa Chăm trong đời sống đương đại, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Triển lãm trưng bày khoảng 30 hiện vật cùng gần 100 hình ảnh, tư liệu, được bố cục thành hai nội dung chính gồm "Di sản kiến trúc - điêu khắc Chăm tại Lâm Đồng" và "Đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Chăm tại Lâm Đồng".

Ở không gian trưng bày về di sản kiến trúc - điêu khắc, công chúng được giới thiệu hệ thống các đền tháp, đền thờ, tượng thờ hoàng gia Chăm, thánh đường Hồi giáo, các hiện vật Champa tiêu biểu, cùng những dấu ấn khảo cổ học tại Lâm Đồng. Phần trưng bày ngoài trời giới thiệu 9 di tích kiến trúc Chăm cấp tỉnh và cấp quốc gia, nổi bật là cụm tháp Pô Sah Inư, tháp Pô Dam, các phế tích đền tháp và những phát hiện khảo cổ học tiêu biểu.

Triển lãm cũng giới thiệu nhiều hiện vật có giá trị đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, trong đó có Bộ sưu tập di sản Hoàng tộc Chăm với các vương miện bằng vàng của vua và hoàng hậu Chăm; hai Bảo vật quốc gia là Linga bằng vàng phát hiện tại tháp Pô Dam và tượng Avalokitesvara phát hiện tại Bắc Bình. Những hiện vật góp phần phản ánh trình độ nghệ thuật tạo hình, kỹ thuật chế tác kim hoàn và giá trị nổi bật của văn hóa Champa trong tiến trình lịch sử.

Không gian trưng bày về đời sống văn hóa, tín ngưỡng giới thiệu những nét đặc trưng của hai cộng đồng Chăm Bàlamôn (Ahiér) và Chăm Bàni (Awal), cùng hệ thống nghi lễ, phong tục, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống như lễ hội Katê, Ramâwan, Rija Nâgar, lễ cưới, lễ tang, lễ hỏa táng, lễ nhập Kut. Triển lãm đồng thời phản ánh vai trò của gia đình mẫu hệ, cộng đồng làng (palei), tín ngưỡng tổ tiên cũng như các nghề thủ công truyền thống như dệt và làm gốm trong đời sống người Chăm.

Theo Ban Tổ chức, Lâm Đồng hiện là địa phương có hơn 43.300 người Chăm sinh sống, đồng thời lưu giữ hệ thống di sản kiến trúc, điêu khắc và nhiều giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của cộng đồng Chăm. Triển lãm góp phần khẳng định văn hóa Chăm là một bộ phận quan trọng của không gian văn hóa Champa ở miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của di sản Champa, hướng tới mục tiêu bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 24/8/2026./.