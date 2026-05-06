Đà Nẵng được vinh danh trong top điểm đến hấp dẫn nhất châu Á mùa hè 2026

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN





Danh sách của Lonely Planet đánh giá mùa hè tại châu Á có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực, từ những điểm đến nắng đẹp, thời tiết thuận lợi đến các đô thị có khí hậu nóng ẩm. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch gia tăng, việc lựa chọn điểm đến phù hợp trở nên quan trọng và Đà Nẵng được đánh giá là một trong những lựa chọn hàng đầu.

Theo nhận định của Lonely Planet, Đà Nẵng là “thiên đường cho người yêu hoạt động ngoài trời”, nổi bật với các bãi biển như Mỹ Khê, Non Nước cùng không gian lý tưởng cho các hoạt động du lịch biển. Bên cạnh đó, hệ sinh thái du lịch đa dạng của thành phố với Bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm và khả năng kết nối thuận tiện tới Phố cổ Hội An góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa và hạ tầng du lịch phát triển giúp Đà Nẵng duy trì sức hút bền vững. Thành phố không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách, từ khám phá thiên nhiên, văn hóa đến thưởng thức ẩm thực và dịch vụ du lịch chất lượng.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng của Lonely Planet - một thương hiệu xuất bản các ấn phẩm du lịch có ảnh hưởng toàn cầu góp phần nâng cao hình ảnh Đà Nẵng trên thị trường quốc tế; đồng thời mở rộng cơ hội thu hút du khách, đặc biệt từ thị trường Australia và các nhóm khách yêu thích du lịch biển, trải nghiệm ngoài trời.

Bãi biển Tam Thanh ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng thu hút rất đông du khách. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng trên 35% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cùng chính sách kích cầu hiệu quả đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành du lịch thành phố.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An cho biết, năm 2026, ngành du lịch thành phố kỳ vọng đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của một điểm đến năng động, giàu bản sắc.

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón gần 20 triệu lượt khách, hướng tới củng cố vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam và khu vực./.