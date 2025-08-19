Đà Nẵng đồng loạt khởi công nhiều dự án lớn chào mừng kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Lễ khởi công siêu dự án Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown).

Trong đó đáng chú ý là siêu dự án Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) với quy mô 76,92 ha, vị trí tại công viên Châu Á cũ. Dự án này sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố và ven sông Hàn, nơi được ví là “trung tâm của trung tâm”. Đây cũng là khu đất kim cương hiếm hoi còn sót lại của Đà Nẵng, là “sân khấu pháo hoa” tương lai.

Phối cảnh dự án Da Nang Downtown.

Tập đoàn Sun Group là chủ đầu tư tổ hợp này. Với tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỉ đồng, Da Nang Downtown sẽ bao gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông, công viên xanh ôm trọn mặt nước sông Hàn… Đặc biệt, điểm nhấn dự án là tòa tháp biểu tượng 69 tầng với chiều cao 408m - cao thứ hai tại Việt Nam và sẽ là biểu tượng kiến trúc mới của Đà Nẵng. Tòa tháp sẽ tích hợp đa tiện ích như khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát, cùng khu hội nghị sự kiện…

Phối cảnh tòa tháp cao 69 tầng của Da Nang Downtown, một biểu tượng kiến trúc mới của Đà Nẵng.

Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí gồm: nhà hát hơn 9.000m2 với 4.000 chỗ ngồi (gồm khán phòng opera và phòng đa năng), khu vực bảo tàng, trung tâm triển lãm… Tại đây, Sun Group sẽ đầu tư các show biểu diễn nghệ thuật ngoài trời đẳng cấp với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, tổ chức bắn pháo hoa, thắp sáng kinh tế đêm thành phố sông Hàn.

Với vị trí tâm điểm kết nối, Da Nang Downtown được quy hoạch thành điểm đến vui chơi, giải trí, mua sắm lí tưởng, tổ hợp kinh tế đêm sầm uất bậc nhất khu vực, sánh ngang với Clarke Quay hay Marina Bay Sands của Singapore.

Lễ khởi công dự án tái định cư phục vụ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Ngoài Da Nang Downtown, nhân dịp này Đà Nẵng cũng khởi công nhiều dự án quy mô như dự án khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng với tổng vốn đầu tư hơn 1.433 tỉ đồng trên quy mô hơn 114ha tại xã Núi Thành; dự án quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ với tổng mức đầu tư khoảng 51.950 tỉ đồng, dự án khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại phường Điện Bàn Bắc, với diện tích gần 47.000m²./.