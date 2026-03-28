Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Đà Nẵng đón tàu Hải quân Australia thăm hữu nghị

Ngày 28/3, tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Australia, do Trung tá Alicia Harrison, Chỉ huy tàu, làm Trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 28/3 đến 1/4/2026.
Tặng hoa chúc mừng các Sỹ quan thủy thủ tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Australia cập cảng Tiên Sa thăm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại (Bộ Tư lệnh Quân khu 5), cùng đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và Quân chủng Hải quân.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tặng hoa chúc mừng các sĩ quan, thủy thủ tàu Hải quân Australia.Chuyến thăm lần này nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia được nâng cấp vào tháng 3/2024.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với cán bộ, sĩ quan Hải quân Việt Nam; giao lưu với sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; đồng thời tham quan một số địa điểm văn hóa, du lịch tại địa phương./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Top