Đà Nẵng đón hai đường bay quốc tế mới, thúc đẩy giao thương và du lịch Đông Nam Á

Cụ thể, lúc 15 giờ 20 phút, chuyến bay số hiệu Z2824 của Philippines AirAsia khởi hành từ Sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila) đã hạ cánh tại Đà Nẵng, đưa 180 hành khách đến thành phố. Theo kế hoạch, đường bay Manila – Đà Nẵng được khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ Nhật, sử dụng tàu bay Airbus A320.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 55 phút cùng ngày, chuyến bay số hiệu QZ480 của Indonesia AirAsia từ Sân bay quốc tế Ngurah Rai (Bali) hạ cánh tại Đà Nẵng với 180 hành khách. Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối Bali với Đà Nẵng, được khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ Nhật, bằng tàu bay Airbus A320.

Chương trình chào mừng diễn ra tại Nhà ga quốc tế T2 với sự tham dự của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam, cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan và hãng hàng không AirAsia. Nhiều hoạt động được tổ chức như phun vòi rồng chào đón, biểu diễn nghệ thuật, tặng hoa và quà lưu niệm cho hành khách.