Đà Nẵng đón hai đường bay quốc tế mới, thúc đẩy giao thương và du lịch Đông Nam Á

Chiều 20/3, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình chào mừng các chuyến bay từ Manila (Philippines) và Bali (Indonesia) do Hãng hàng không AirAsia khai thác, đánh dấu bước phát triển mới trong mở rộng kết nối hàng không quốc tế của thành phố với khu vực Đông Nam Á.
Cụ thể, lúc 15 giờ 20 phút, chuyến bay số hiệu Z2824 của Philippines AirAsia khởi hành từ Sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila) đã hạ cánh tại Đà Nẵng, đưa 180 hành khách đến thành phố. Theo kế hoạch, đường bay Manila – Đà Nẵng được khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ Nhật, sử dụng tàu bay Airbus A320.
Tiếp đó, lúc 17 giờ 55 phút cùng ngày, chuyến bay số hiệu QZ480 của Indonesia AirAsia từ Sân bay quốc tế Ngurah Rai (Bali) hạ cánh tại Đà Nẵng với 180 hành khách. Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối Bali với Đà Nẵng, được khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ Nhật, bằng tàu bay Airbus A320.
Chương trình chào mừng diễn ra tại Nhà ga quốc tế T2 với sự tham dự của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam, cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan và hãng hàng không AirAsia. Nhiều hoạt động được tổ chức như phun vòi rồng chào đón, biểu diễn nghệ thuật, tặng hoa và quà lưu niệm cho hành khách.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh việc đưa vào khai thác các đường bay Manila – Đà Nẵng và Bali – Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới kết nối, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa. Các đường bay này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng tiếp cận các thị trường tiềm năng trong khu vực và quốc tế.
Bà Jane Runkat Tham tán công sứ Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam cho biết nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và Indonesia đang tăng mạnh, với hơn 300.000 lượt công dân hai nước qua lại trong năm 2025; kim ngạch thương mại song phương đạt 17,2 tỷ USD. Việc mở đường bay thẳng Bali – Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.
Việc khai thác các đường bay mới được đánh giá sẽ góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn trong khu vực, đồng thời mở rộng cơ hội thu hút khách quốc tế đến thành phố trong thời gian tới./.