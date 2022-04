Đà Nẵng đón gần 78.000 lượt khách đến tham quan, du lịch dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài thu hút đông đảo du khách. Ảnh: TTXVN phát

Tổng lượng khách đến tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng ước đạt 77.870 lượt khách, trong đó lượng khách theo các đường bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng ước đạt 38.979 khách với 262 chuyến bay (có 6 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan và 256 chuyến bay nội địa từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh, Nha Trang, Đà Lạt, Pleiku, Cần Thơ, Phú Quốc). Lượng khách đến bằng đường bộ từ các tỉnh, thành phố lân cận; Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng đáng kể. Công suất phòng khối khách sạn từ 4 - 5 sao đạt khoảng 50-60%, trong đó khách sạn ven biển khoảng 70 - 90% và một số khách sạn khách ở kín các phòng trong 2 ngày 9 - 10/4.



Đặc biệt trong 3 ngày nghỉ lễ, lượng khách đến các khu điểm du lịch đã tăng lên nhanh chóng, một số khu điểm có lượng khách lớn như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills khoảng 18.500 khách; khu vui chơi giải trí Mikazuki khoảng 4.000 khách; danh thắng Ngũ Hành Sơn khoảng 4.500 khách...



Trong dịp này, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như, công bố chương trình kích cầu du lịch “Tận hưởng Đà Nẵng – Enjoy Danang” với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ với nhiều gói sản phẩm hấp dẫn, độc đáo, giá ưu đãi và chất lượng chuyên nghiệp dành cho du khách. Đà Nẵng cũng tổ chức chuyến tàu đầu tiên ra đảo Lý Sơn vào ngày 9/4 với gần 400 khách; tiếp tục miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm; giảm giá vé tham quan, lưu trú, sử dụng dịch vụ tại các khu điểm du lịch trong tháng 4/2022...

Ngành Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật hai bên bờ sông Hàn; hoạt động chợ đêm Sơn Trà,chương trình phun lửa, phun nước tại cầu Rồng vào các tối cuối tuần; chương trình âm nhạc điện tử "DaNang - The City of Future" lần đầu tiên diễn ra bên bờ sông Hàn; Lễ hội Đình làng Hải Châu năm 2022…



Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông - Marketing Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (Đà Nẵng) cho biết, trong 3 ngày (từ ngày 9 – 11/4), khu du lịch đã đón gần 14.000 khách đến tham quan, du lịch và lưu trú lại, vượt hơn dự kiến ban đầu. Khu du lịch đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá để tri ân du khách. Các công trình mới được đưa vào phục vụ du khách, hướng đến việc tăng cường sức đề kháng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe như: tắm khoáng nóng, tắm Onsen Nhật Bản, tắm bùn …Đông đảo du khách đã chọn đến Núi Thần Tài vì có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, thoáng rộng, không khí trong lành để vui chơi, nghỉ dưỡng an toàn.



Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, rất đông người dân và du khách đổ về các bãi tắm biển Đà Nẵng để vui chơi, tắm biển./.