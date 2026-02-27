Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch, tổ chức lại không gian phát triển

Chủ tọa điều hành Kỳ họp. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đất đai, đầu tư phát triển thủy lợi, bảo đảm quốc phòng, an ninh…, góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới. Đáng chú ý, kỳ họp đã thông qua nội dung điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026–2030 đạt khoảng 11–12%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ – công nghiệp; đến năm 2030, tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm khoảng 64,1–64,2%, công nghiệp – xây dựng 31,0–31,3%, nông – lâm – ngư nghiệp 4,5 - 4,8%.

Giai đoạn 2026–2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến tăng bình quân 14–15%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng khoảng 10%/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân 10–12%/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng phấn đấu trở thành thành phố sinh thái, thông minh, có kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ; môi trường sống an toàn, trong lành, chất lượng cao. Nền kinh tế phát triển hiệu quả theo hướng kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”; đồng thời trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trung tâm logistics tầm quốc gia và quốc tế...

Quy hoạch nhấn mạnh quan điểm hạ tầng là công cụ kiến tạo không gian phát triển và mô hình tăng trưởng; xác định vai trò dẫn dắt của thành phố trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, kinh tế biển, logistics, công nghệ cao, tài chính và đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó, Đà Nẵng hướng tới xây dựng đô thị thông minh, sinh thái, giàu bản sắc văn hóa, có môi trường sống chất lượng cao; phát triển kinh tế năng động, bền vững gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số toàn diện; từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương.



Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, Quy hoạch thành phố Đà Nẵng và Quy hoạch tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được triển khai thực hiện và là cơ sở quan trọng cho quy hoạch đô thị, nông thôn, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị và đời sống người dân.

Sau thời điểm hợp nhất và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố xác lập một quy mô, vị thế và tính chất phát triển hoàn toàn mới, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một quy hoạch phù hợp với địa giới hành chính và mô hình tổ chức chính quyền mới, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết đại hội lần thứ nhất Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030; thời gian qua, hệ thống chính trị toàn thành phố có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, với phương châm vừa triển khai chặt chẽ theo quy định nhưng không được chậm trễ, làm gián đoạn các chương trình, kế hoạch phát triển trên địa bàn.

Đây được xem là nhiệm vụ chính trị hết sức nặng nề, khó khăn, bởi việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn là bản thiết kế định hình, tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển mới của thành phố theo mô hình đa cực - đa trục - đa chức năng, gắn với mô hình tăng trưởng mới, đảm bảo thống nhất và toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa các khu vực, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và cộng hưởng thế mạnh của thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam cũ.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh: Đối với nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - một nội dung đặc biệt quan trọng, mang tính định hướng chiến lược, UBND thành phố cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức phê duyệt và công bố quy hoạch theo đúng quy định; sớm xây dựng kế hoạch triển khai với lộ trình cụ thể, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình triển khai, thành phố cần đảm bảo tính đồng bộ, liên thông giữa các quy hoạch hiện hữu; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn, ngành, lĩnh vực cho phù hợp. Song song đó, thành phố cần nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện quy hoạch hiệu quả, tránh tình trạng chậm cụ thể hóa hoặc không phát huy hết giá trị trong thực tiễn./.