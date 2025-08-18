Đà Nẵng đẩy mạnh kêu gọi đầu tư Khu thương mại tự do

Hội nghị là diễn đàn quan trọng kết nối Chính quyền - Doanh nghiệp, trao đổi thông tin, kết nối cơ hội, khơi dậy ý tưởng và thúc đẩy những thỏa thuận hợp tác thiết thực.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh FTZ Đà Nẵng vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg với tổng quy mô 1.881ha tại 07 địa điểm, 07 khu chức năng. Mỗi khu chức năng mang một sứ mệnh riêng, đặc thù riêng, cùng hướng đến mục tiêu chung là hội nhập sâu rộng, áp dụng các chính sách ưu việt về hải quan, thuế quan, đất đai, logistics, công nghệ và dịch vụ, chính sách đãi ngộ thu nhập, lưu trú cho chuyên gia, nhà khoa học… nhằm hình thành một cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đây là diễn đàn đối thoại giữa chính quyền thành phố, các nhà đầu tư về cơ chế chính sách, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai FTZ tại Đà Nẵng; đề xuất giải pháp quy hoạch; thảo luận về mô hình FTZ thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, giám sát đầu tư.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh FTZ Đà Nẵng sẽ là đòn bẩy chiến lược đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm thương mại tự do hàng đầu khu vực, đồng thời cam kết tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, hạ tầng đồng bộ, thủ tục nhanh gọn và hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, Hội nghị là diễn đàn quan trọng kết nối Chính quyền - Doanh nghiệp, trao đổi thông tin, kết nối cơ hội, khơi dậy ý tưởng và thúc đẩy những thỏa thuận hợp tác thiết thực. Đồng thời, với phương châm “Thành công của nhà đầu tư là thành công của thành phố", Đà Nẵng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững.

Tại hội nghị, DSEZA đã giới thiệu tổng quan việc phát triển các FTZ Đà Nẵng với những chức năng chính như: hậu cần - logistics quốc tế - sản xuất - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch, nghỉ dưỡng - y tế chất lượng cao - đổi mới sáng tạo…; các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội về đầu tư, thuế, hải quan, đất đai, chính sách đãi ngộ thu nhập, lưu trú cho chuyên gia, nhà khoa học; việc ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM – tích hợp thông tin địa lí GIS để chuyển đổi số cơ sở hạ tầng nhằm vận hành và quản lí FTZ thông minh với các bản sao kĩ thuật số ảo "Digital Twin" cho hiện trạng 07 vị trí FTZ Đà Nẵng nhằm cung cấp thông tin chi tiết phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (khảo sát, đo đạc, kiểm đếm…), thiết kế quy hoạch với độ chính xác vượt trội, qua đó, tối ưu hoá được chi phí đầu tư xây dựng, giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ công tác quản lí toàn diện đối với các FTZ.

Ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam, phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào giải pháp quy hoạch, vận hành FTZ thông minh và cơ chế thu hút vốn, nhân lực chất lượng cao. Phần tọa đàm – đối thoại mở do Trưởng Ban DSEZA điều phối đã nhận được nhiều ý kiến thiết thực, phản ánh nhu cầu và kì vọng của cộng đồng doanh nghiệp, qua đó định hình các bước triển khai tiếp theo.

Với kinh nghiệm là doanh nghiệp đã có thời gian gắn bó lâu dài và thành công tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam cho rằng Đà Nẵng chính là địa chỉ lí tưởng để các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội cho mình và đây cũng chính là thời điểm chín muồi để các nhà đầu tư đến với Đà Nẵng, và ông hi vọng rằng với kinh nghiệm và tư duy cởi mở, minh bạch chính quyền Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp mở ra cơ hội hợp tác phát triển mới mang tính đột phá, đặc biệt là đối với các dự án tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Sơ đồ Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lí Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) khẳng định, Hội nghị không chỉ là dịp gặp gỡ, mà là khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa các ý tưởng và cam kết hợp tác. DSEZA cam kết sẽ luôn đồng hành, đồng thời thiết lập kênh kết nối trực tiếp với nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, sớm đưa FTZ Đà Nẵng thành hiện thực; kết hợp cùng với cảng biển nước sâu Liên Chiểu và Trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố./.

Thực hiện: Thanh Hòa