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Đà Nẵng đẩy mạnh kết nối đầu tư vào Khu thương mại tự do
Tại Hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệp từ nhiều mô hình FTZ thành công trên thế giới như Thượng Hải (Trung Quốc), Incheon (Hàn Quốc), Jebel Ali (Dubai) và Singapore. Qua đó cho thấy thành công của FTZ phụ thuộc vào sự kết hợp giữa cải cách thể chế, hạ tầng hiện đại, quản trị hiệu quả và khả năng liên kết chặt chẽ giữa cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu đô thị và các trung tâm đổi mới sáng tạo.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng đưa ra định hướng phát triển FTZ thông minh dựa trên nền tảng công nghệ số. Các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big data), điện toán đám mây và hải quan số được giới thiệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hoạt động logistics và rút ngăn thời gian thông quan, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho nhà đầu tư…
Các chuyên gia cũng đánh giá cao thành phố Đà Nẵng, với nhiều lợi thế chiến lược: vị trí cửa ngõ Hành lang kinh tế Đông – Tây, hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế, cùng định hướng trở thành trung tâm logistics, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung. Nhiều đề xuất đã được đưa ra nhằm xây dựng FTZ Đà Nẵng theo mô hình tích hợp cảng biển – công nghiệp – đô thị - dịch vụ, đồng thời tăng cường kết nối với chuỗi cung ứng khu vực và thế giới.
Tại Hội thảo, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án hạ tầng các khu FTZ số 2, FTZ số 3 và FTZ số 4, đánh dấu bước khởi động giai đoạn triển khai thực tế các khu chức năng trọng điểm của FTZ Đà Nẵng. Qua đó, tổng thể FTZ Đà Nẵng đang từng bước hình thành diện mạo phát triển mới, với các khu chức năng được triển khai theo hướng bổ trợ lẫn nhau: logistics, sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng và các mô hình kinh tế giá trị gia tăng cao. Tổng quy mô 3 dự án hạ tầng khu chức năng tại FTZ 2, FTZ 3 và FTZ 4 là khoảng 910 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 15.025 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành; đồng thời nghiên cứu mở rộng không gian Khu thương mại tự do về phía Nam để phát huy tối đa lợi thế của thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất.