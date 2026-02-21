Đà Nẵng đầy cuốn hút trong mắt của những người Pháp nghỉ hưu

Bài viết nhận định, nếu trước đây Bồ Đào Nha hay Maroc thường được nhắc tới như những lựa chọn hàng đầu cho những người nghỉ hưu Pháp muốn ra nước ngoài sinh sống thì hiện tại Đà Nẵng đang dần thu hút sự quan tâm vì được ví như “Miami (Mỹ) của châu Á”. Thành phố ven biển này của Việt Nam không mang đặc điểm của một siêu đô thị đông đúc như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, mà là một thành phố biển yên bình với các bãi tắm đẹp như Mỹ Khê và những cung đường dạo ven biển, những ngọn đồi xanh ở khu vực lân cận. Nhịp sống tại đây diễn ra chậm rãi, phù hợp với những người tìm kiếm thư thái sau nhiều năm làm việc.

Bài viết nhấn mạnh yếu tố chi phí nhà ở là một trong những điểm hấp dẫn nhất của Đà Nẵng. Giá thuê căn hộ một phòng ngủ gần biển hoặc trung tâm thành phố chỉ dao động trong khoảng 300 - 600 euro/tháng (350 - 700 USD/tháng). Với nhà hoặc căn hộ 2 phòng ngủ, mức giá cũng chỉ khoảng 500 - 900 euro/tháng. Tạp chí Grazia cho rằng mức chi phí này thấp hơn đáng kể so với nhiều điểm đến quen thuộc của những người hưu trí phương Tây.

Ngoài nhà ở, chi phí ăn uống và sinh hoạt tại Đà Nẵng cũng được đánh giá là hợp lý. Một bữa ăn địa phương với các món mì, hải sản hoặc thực phẩm tươi có giá chỉ vài euro. Các khu chợ truyền thống cung cấp đa dạng rau, củ, quả, cá và gia vị, với mức giá rất cạnh tranh so với nhiều thành phố phương Tây.

Hệ thống giao thông cũng được nhận xét thuận tiện và ít tốn kém, với taxi, phương tiện hai bánh và xe buýt địa phương có chi phí thấp. Tại nhiều khu vực, người dân có thể đi bộ hoặc sử dụng xe máy để di chuyển, góp phần tạo nên lối sống linh hoạt và tự chủ.

Tạp chí Grazia cho rằng sự kết hợp giữa khí hậu nhiệt đới, cảnh quan biển, chi phí sinh hoạt phải chăng, cùng các dịch vụ đô thị tương đối đầy đủ đang khiến Đà Nẵng trở thành lựa chọn ngày càng được những người nghỉ hưu Pháp mong muốn nhằm thay đổi môi trường sống./.