Đà Nẵng đăng cai chung kết Hoa hậu Di sản Toàn cầu 2026, quy tụ hơn 40 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ

Ban Tổ chức công bố bộ Vương miện của Cuộc thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu 2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ An Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Giám đốc điều hành Future Star World cho biết: Hoa hậu Di sản Toàn cầu là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lấy di sản làm giá trị cốt lõi, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp gắn với tri thức, trách nhiệm cộng đồng và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa của mỗi quốc gia. Cuộc thi đồng thời là diễn đàn thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối quốc tế và lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản nhân loại.



Theo Ban Tổ chức, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam và cũng là quốc gia đầu tiên tại châu Á đăng cai tổ chức Hoa hậu Di sản Toàn cầu. Đây được kỳ vọng là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Với chủ đề "The World's Heritage – Our Beauty" (Di sản của thế giới – Sắc đẹp của các bạn), cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 2-8/10/2026 tại thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, quy tụ hơn 40 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Đức, Nga, Malaysia, Philippines, Mexico... Trong khuôn khổ cuộc thi sẽ diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm di sản, quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao và các chương trình hướng đến cộng đồng trước khi bước vào đêm chung kết tại Đà Nẵng.

Ban Tổ chức cho biết thông qua các hoạt động trải nghiệm di sản, giao lưu văn hóa và truyền thông quốc tế, cuộc thi hướng tới quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện và hội nhập; góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Tại lễ công bố, Ban Tổ chức cũng giới thiệu bộ vương miện chính thức của Miss Heritage Global 2026 và Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026 Trần Thị Thu Huyền sẽ đại diện Việt Nam tham gia tại cuộc thi. Theo Ban Tổ chức, bộ vương miện là biểu tượng đồng hành cùng tân Hoa hậu và các Á hậu trong hành trình lan tỏa các giá trị về di sản, văn hóa và tinh thần kết nối toàn cầu./.