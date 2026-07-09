Đà Nẵng công bố Lễ hội tận hưởng 2026 với nhiều trải nghiệm du lịch mới

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tán Văn Vương phát biểu công bố chương trình Lễ hội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Lễ hội là sự kiện du lịch mùa hè quy mô lớn với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm biển, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện và du lịch biển.

Phát biểu công bố chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tán Văn Vương cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội quy mô lớn như Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour, góp phần thu hút du khách và khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch sự kiện.

Theo ông Tán Văn Vương, định hướng phát triển du lịch gắn với hệ thống sự kiện, lễ hội đã bước đầu mang lại kết quả tích cực. Sáu tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ ước đạt hơn 9,77 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ các hoạt động lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 34,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tạo nền tảng để thành phố tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và sức cạnh tranh của điểm đến.

Trước xu hướng du lịch mới, thành phố định hướng phát triển các sản phẩm mang tính trải nghiệm, gắn với giá trị bản địa và chiều sâu văn hóa. Năm 2026, thành phố lựa chọn chủ đề du lịch "Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản" làm định hướng xuyên suốt trong xây dựng sản phẩm và tổ chức các sự kiện.

Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 được xây dựng với thông điệp "Cảm nhận - Tận hưởng - Khám phá", hướng đến việc mang đến cho du khách những trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống địa phương.

Biểu diễn các tiết mục nghệ thuật sẽ diễn ra tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Điểm nhấn của Lễ hội là chương trình khai mạc tối 23/7 tại Công viên Biển Đông, được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật thực cảnh, tái hiện những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất xứ Quảng từ làng chài ven biển, làng nghề truyền thống đến nhịp sống hiện đại.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có nhiều hoạt động như không gian ẩm thực chợ quê; cung đường tận hưởng biển và đêm diều ánh sáng; dạ tiệc ánh sáng biển đêm; các chương trình đón bình minh, thiền bên biển, trải nghiệm chợ cá Mân Thái, khám phá bán đảo Sơn Trà; không gian âm nhạc EDM trên biển; các chương trình nghệ thuật truyền thống và hiện đại; hành trình số khám phá Đà Nẵng trên nền tảng số.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, lễ hội còn tổ chức nhiều giải thể thao biển như chạy chân trần trên biển, bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, chèo SUP, bóng ném bãi biển, cùng nhiều giải đấu cấp thành phố và quốc gia.

Theo Ban Tổ chức, từ tháng 6-8/2026, thành phố cũng triển khai Chương trình tour hè Đà Nẵng 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, kết nối các điểm đến phía Nam và phía Tây thành phố, kết hợp trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực địa phương.

Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 được kỳ vọng góp phần kích cầu du lịch mùa hè, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao trải nghiệm của du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc đến người dân, du khách trong nước và quốc tế./.