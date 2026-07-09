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Đà Nẵng công bố Lễ hội tận hưởng 2026 với nhiều trải nghiệm du lịch mới
Lễ hội là sự kiện du lịch mùa hè quy mô lớn với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm biển, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện và du lịch biển.
Phát biểu công bố chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tán Văn Vương cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội quy mô lớn như Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour, góp phần thu hút du khách và khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch sự kiện.
Theo ông Tán Văn Vương, định hướng phát triển du lịch gắn với hệ thống sự kiện, lễ hội đã bước đầu mang lại kết quả tích cực. Sáu tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ ước đạt hơn 9,77 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ các hoạt động lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 34,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tạo nền tảng để thành phố tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và sức cạnh tranh của điểm đến.
Trước xu hướng du lịch mới, thành phố định hướng phát triển các sản phẩm mang tính trải nghiệm, gắn với giá trị bản địa và chiều sâu văn hóa. Năm 2026, thành phố lựa chọn chủ đề du lịch "Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản" làm định hướng xuyên suốt trong xây dựng sản phẩm và tổ chức các sự kiện.
Trong khuôn khổ Lễ hội còn có nhiều hoạt động như không gian ẩm thực chợ quê; cung đường tận hưởng biển và đêm diều ánh sáng; dạ tiệc ánh sáng biển đêm; các chương trình đón bình minh, thiền bên biển, trải nghiệm chợ cá Mân Thái, khám phá bán đảo Sơn Trà; không gian âm nhạc EDM trên biển; các chương trình nghệ thuật truyền thống và hiện đại; hành trình số khám phá Đà Nẵng trên nền tảng số.