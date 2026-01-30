Đà Nẵng: Các cơ quan báo chí tạo dòng chảy thông tin sôi động, lan tỏa mạnh mẽ

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN Phát biểu tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan báo chí trong thời gian qua đã tích cực tuyên truyền, thông tin các vấn đề, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Năm 2026 có nhiều sự kiện quan trọng, nhất là quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp… Bà Huỳnh Thị Thùy Dung đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục chủ động, tích cực, nhân văn, hiện đại trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của cả nước.

Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn trong năm 2026, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương cho biết, đơn vị sẽ tăng cường hướng dẫn cơ quan báo chí hoạt động đúng quy định pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan báo chí hoạt động thông qua các chương trình hợp tác truyền thông, truyền thông chính sách giữa UBND thành phố, giữa các sở, ban, ngành, địa phương với cơ quan báo chí. Ngoài ra, thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế phát ngôn tại các đơn vị; kiên quyết xử lý các trường hợp né tránh hoặc cung cấp thông tin sai lệch cho báo chí. Thành phố cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập xử lý khủng hoảng truyền thông cho cán bộ lãnh đạo, người phát ngôn tại các đơn vị hành chính mới sáp nhập; hướng dẫn thực hiện truyền thông chính sách chủ động, sẵn sàng cung cấp thông tin - đồng hành cùng báo chí…

Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Đà Nẵng Phan Anh Dũng phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Tham luận tại hội nghị, ông Phan Anh Dũng, Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Đà Nẵng cho rằng, trong công tác thông tin, truyền thông thì sự chủ động, kịp thời, chuẩn xác là yếu tố then chốt. Thông tin chính thống phải đi trước, chiếm lĩnh không gian truyền thông, không để khoảng trống thông tin; đồng thời cần sớm có phản bác các thông tin xấu, độc, thiếu kiểm chứng trên không gian mạng; bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, sai trái của thế lực thù địch… Ông Phan Anh Dũng kiến nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục định hướng, chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường phản hồi, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí chính thống, trong đó có TTXVN. Khi xảy ra sự kiện “nóng”, được dư luận quan tâm, các cơ quan chức năng cần sớm phát ngôn, cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí chính thống. Tránh trường hợp cơ quan chức năng chậm thông tin hoặc thông tin không đầy đủ, dẫn đến việc bị suy diễn, xuyên tạc trên không gian mạng…

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 99 cơ quan báo chí hoạt động gồm: 2 cơ quan báo chí địa phương (Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng; Tạp chí Đất Quảng) cùng 97 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố. Toàn thành phố có gần 1.000 người làm báo đang tác nghiệp, tạo nên một dòng chảy thông tin sôi động và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trong năm 2025, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn Đà Nẵng đã đăng tải hơn 5.000 tác phẩm liên quan đến thành phố. Nội dung tập trung thông tin đậm nét các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố; thông tin kịp thời về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố Đà Nẵng. Các cơ quan báo chí đã dành nhiều thời lượng tập trung thông tin, phản ánh sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, chăm lo đời sống nhân dân; tuyên truyền đậm nét việc cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao trên địa bàn thành phố…

Tại hội nghị, 5 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2025; trong đó, Cơ quan thường trú TTXVN tại Đà Nẵng đã được nhận Bằng khen đối với tập thể có thành tích xuất sắc…/.