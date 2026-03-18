Đà Nẵng bàn giải pháp chống lãng phí các trụ sở dôi dư sau sắp xếp

Tại phiên họp, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo và cho ý kiến về: Tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo; kết quả thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ quý I/2026; kết quả thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; việc thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo năm 2026; cho ý kiến về chủ trương kiện toàn Ban Chỉ đạo…

Ban Chỉ đạo cũng nghe lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả sắp xếp, bố trí, xử lý các trụ sở, tài sản công dôi dư và rà soát dự án, công trình còn bất cập sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Theo ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng, năm nay là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố đòi hỏi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được triển khai quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn. Trong đó, thành phố cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo Kết luận 77-KL/TW của Bộ Chính trị (về đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố).

Đà Nẵng cũng quyết tâm thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý kiên quyết, kiên trì làm đến cùng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Qua đó lấy kết quả thu hồi tài sản tham nhũng làm thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả công tác.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ hoàn thành, kết thúc theo dõi một số vụ án và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian qua. Các cơ quan, đơn vị đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán; quan tâm đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Ông Lê Ngọc Quang cũng đề nghị, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đặc biệt quan tâm đến việc rà soát, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở tài sản công và các dự án, công trình chịu tác động của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Hiện nay, thành phố đã rà soát tổng thể và phân nhóm các công trình, dự án công, đưa về các đầu mối để chịu trách nhiệm. Tuy nhiên vẫn còn nhiều công trình, dự án gặp vướng mắc, nhiều trụ sở tại các quận, huyện cũ nay là các xã, phường đã được bàn giao về cho thành phố nhưng vẫn còn để không, rất lãng phí.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng cần phải bàn bạc, có phương án sớm nhất cho từng dự án, công trình đang bị bỏ hoang, lãng phí, nhất là trong điều kiện nhiều địa phương còn thiếu quỹ đất xây dựng trường học, công viên, công trình công cộng. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Ban Chỉ đạo là phải giám sát chặt chẽ, xử lý dứt điểm các dự án, công trình còn vướng mắc, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong cả năm 2026.../.