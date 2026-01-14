Tin tức
Đa dạng hóa hình thức, sản phẩm du lịch thu hút du khách đến Quảng Ninh
Để đạt được mục tiêu trên, ngành Du lịch Quảng Ninh hướng tới tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường khách du lịch, tăng cường hợp tác quốc tế và công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ chất lượng cao, du lịch xanh, du lịch bền vững, phát triển các sân golf theo quy hoạch. Cùng với đó, ngành tiếp tục kết nối khai thác các chuyến bay qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tuyến du lịch bằng đường biển; đa dạng hóa hình thức, sản phẩm du lịch; tăng cường phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí có quy mô lớn, có sự tham gia của người nổi tiếng... Ngành hỗ trợ các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện một số dự án du lịch - dịch vụ chất lượng cao như: Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn; dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn…
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, tỉnh dự kiến tổ chức các chương trình Concert thường xuyên, liên tục và có thể hướng tới xây dựng thành thương hiệu du lịch của địa phương. Đây là các chương trình tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy và kích cầu du lịch. Cụ thể, ngày 25/1/2026, tỉnh dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với sự tham dự của khoảng 50.000 người (đại biểu, người dân và du khách). Đây là sự kiện kích cầu du lịch lớn ngay từ đầu năm hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách và tạo động lực, luồng gió mới cho ngành Du lịch.
Trong tháng 1/2026, tỉnh dự kiến đón khoảng 11 chuyến tàu du lịch biển với gần 20.000 lượt khách quốc tế. Các khách du lịch tàu biển chủ yếu đến từ thị trường châu Âu, châu Á, châu Mỹ. Đây là cơ hội lớn cho ngành Du lịch Quảng Ninh. Những công ty du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn cũng chuẩn bị chu đáo để đón các luồng khách quốc tế đến với Quảng Ninh; nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Bà Lê Thị Thu Hằng, Giám đốc Vietravel - chi nhánh Quảng Ninh cho rằng, Quảng Ninh là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Do vậy, các công ty du lịch, lữ hành cần có sự chuẩn bị chu đáo cũng như liên kết để nâng cao chất lượng ngành Du lịch, dịch vụ.