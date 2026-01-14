Đa dạng hóa hình thức, sản phẩm du lịch thu hút du khách đến Quảng Ninh

Kì vĩ di sản thế giới Vịnh Hạ Long. Ảnh: Công Đạt/Báo Ảnh Việt Nam

Để đạt được mục tiêu trên, ngành Du lịch Quảng Ninh hướng tới tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường khách du lịch, tăng cường hợp tác quốc tế và công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ chất lượng cao, du lịch xanh, du lịch bền vững, phát triển các sân golf theo quy hoạch. Cùng với đó, ngành tiếp tục kết nối khai thác các chuyến bay qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tuyến du lịch bằng đường biển; đa dạng hóa hình thức, sản phẩm du lịch; tăng cường phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí có quy mô lớn, có sự tham gia của người nổi tiếng... Ngành hỗ trợ các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện một số dự án du lịch - dịch vụ chất lượng cao như: Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn; dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, tỉnh dự kiến tổ chức các chương trình Concert thường xuyên, liên tục và có thể hướng tới xây dựng thành thương hiệu du lịch của địa phương. Đây là các chương trình tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy và kích cầu du lịch. Cụ thể, ngày 25/1/2026, tỉnh dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với sự tham dự của khoảng 50.000 người (đại biểu, người dân và du khách). Đây là sự kiện kích cầu du lịch lớn ngay từ đầu năm hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách và tạo động lực, luồng gió mới cho ngành Du lịch.

Trong tháng 1/2026, tỉnh dự kiến đón khoảng 11 chuyến tàu du lịch biển với gần 20.000 lượt khách quốc tế. Các khách du lịch tàu biển chủ yếu đến từ thị trường châu Âu, châu Á, châu Mỹ. Đây là cơ hội lớn cho ngành Du lịch Quảng Ninh. Những công ty du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn cũng chuẩn bị chu đáo để đón các luồng khách quốc tế đến với Quảng Ninh; nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Bà Lê Thị Thu Hằng, Giám đốc Vietravel - chi nhánh Quảng Ninh cho rằng, Quảng Ninh là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Do vậy, các công ty du lịch, lữ hành cần có sự chuẩn bị chu đáo cũng như liên kết để nâng cao chất lượng ngành Du lịch, dịch vụ. Hai tàu du lịch biển 5 sao quốc tế là Seabourn Encore và Silver Whisper mang quốc tịch Bahamas cùng cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Thùy Dương - TTXVN phát Tàu du lịch biển 5 sao quốc tế đưa khách đến thành phố Hạ Long. Ảnh: Thùy Dương - TTXVN phát

Cụ thể, ngày 1/1, Quảng Ninh đã đón chuyến tàu Clebrity Solstice mang quốc tịch Malta chở theo 3.016 khách (đa số khách quốc tịch Anh, Hoa Kỳ, Canada, Tây Ban Nha) cập Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long. Bí thư tỉnh Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan đã đến tặng hoa, chúc mừng đoàn khách.

Chị Võ Thị Toại Mỹ, hướng dẫn viên du lịch đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Quảng Ninh là địa phương làm du lịch khá tốt và thu hút đông du khách với nhiều điểm đến thú vị. Khách du lịch nước ngoài rất thích khám phá những địa điểm như: Vịnh Hạ Long, Yên Tử, các điểm du lịch nguyên bản, hoang sơ. Tuy nhiên, các nhà hàng, khách sạn cần nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ, giá cả cạnh tranh.

Theo Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, Chi hội hiện có 225 hội viên sở hữu gần 400 tàu du lịch hoạt động quanh năm. Các tàu đều đảm bảo an toàn kỹ thuật và được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ theo quy định. Các chủ tàu thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, sửa sang lại tàu để đáp ứng nhu cầu du khách; đồng thời chuẩn bị kế hoạch cho mùa du lịch cao điểm, trang trí tàu, chuẩn bị nhân sự, thực phẩm phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán. Năm 2026, Chi hội Tàu du lịch Hạ Long tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hội viên và các cơ quan quản lý, lực lượng vũ trang nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình hoạt động để kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông và quảng bá du lịch vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long; góp phần phát triển du lịch bền vững của tỉnh Quảng Ninh.



Năm 2025, ngành Du lịch Quảng Ninh thu hút hơn 21 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 57.000 tỷ đồng./.