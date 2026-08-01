Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới", dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1/9/2026. Ảnh: TTXVN phát

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng và phát triển tuyến tàu thành sản phẩm du lịch đặc trưng của khu vực miền Trung, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch quốc gia và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường sắt Bắc - Nam. Hoạt động hợp tác nhằm tăng cường liên kết giữa ngành đường sắt với hai địa phương trong xúc tiến quảng bá, kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế. Các bên hướng tới phát huy giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên, lịch sử và cảnh quan của Huế, Quảng Trị và Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch xanh, bền vững gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Bản ghi nhớ đặt mục tiêu thu hút nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng, dịch vụ và các sản phẩm du lịch gắn với tuyến đường sắt, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới" do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư sẽ chính thức đưa vào khai thác từ ngày 1/9/2026. Đoàn tàu gồm 8 toa với sức chứa khoảng 304 hành khách, gồm: 5 toa ghế mềm xoay 360 độ (56 chỗ/toa), 1 toa VIP 24 chỗ, 1 toa cộng đồng và 1 toa dịch vụ - giải trí. Thiết kế đoàn tàu lấy cảm hứng từ các giá trị văn hóa, du lịch và di sản của thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị, tạo dấu ấn nhận diện riêng so với các đoàn tàu hiện nay. Các toa tàu được trang bị hiện đại, ứng dụng công nghệ phục vụ thuyết minh và truyền thông; bố trí không gian giới thiệu ẩm thực đặc trưng của hai địa phương, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giải trí và tổ chức các sự kiện trên tàu.

Thiết kế toa tàu du lịch "Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới". Ảnh: TTXVN phát

Tuyến tàu dài khoảng 190km, đi qua các ga Huế - Đông Hà - Mỹ Trạch - Đồng Hới - Thọ Lộc. Mỗi điểm dừng được định vị theo chủ đề riêng, gồm: Huế - điểm đến di sản văn hóa, Đông Hà - điểm đến hòa bình, Mỹ Trạch - ký ức và danh nhân, Đồng Hới - cửa ngõ du lịch biển, Thọ Lộc - cửa ngõ đến Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tại các ga sẽ bố trí không gian check-in, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; dọc tuyến hình thành các điểm nhấn cảnh quan "Đường tàu - Đường hoa", tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Theo lịch trình dự kiến, chuyến HQ2 (lượt đi) xuất phát từ ga Huế lúc 7 giờ 15 phút, đến ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55 phút; chuyến HQ1 (lượt về) khởi hành từ ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15 phút và đến ga Huế lúc 17 giờ 25 phút.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, mục tiêu của sản phẩm là xây dựng một hành trình du lịch tổng hợp, khác biệt, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Trên tuyến này, đường sắt không chỉ là phương tiện vận chuyển mà còn trở thành một phần của sản phẩm du lịch, kết nối thành phố Huế với các điểm đến lịch sử, văn hóa, thiên nhiên của tỉnh Quảng Trị và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thông qua sản phẩm mới, các địa phương kỳ vọng mở rộng không gian phát triển du lịch, tăng cường liên kết với Phong Nha - Kẻ Bàng và các điểm đến miền Trung; đồng thời thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch đường sắt theo hướng xanh và bền vững.

Hiện các doanh nghiệp du lịch tại Quảng Trị và thành phố Huế đã xây dựng nhiều gói dịch vụ, chương trình tham quan gắn với tuyến tàu. Các chương trình kích cầu và ưu đãi tiếp tục được hoàn thiện, công bố rộng rãi trước thời điểm đoàn tàu chính thức đưa vào khai thác./.