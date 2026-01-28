Cybertech Global TLV 2026 - Không gian kết nối hệ sinh thái an ninh mạng toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, được đánh giá là một trong những sự kiện an ninh mạng lớn nhất và có ảnh hưởng hàng đầu thế giới, Cybertech Global TLV 2026 mang đến không gian kết nối toàn diện cho hệ sinh thái an ninh mạng toàn cầu thông qua các phiên thảo luận cấp cao, triển lãm công nghệ quy mô lớn, hoạt động kết nối đầu tư và các diễn đàn chuyên đề chuyên sâu. Sự kiện được tổ chức với sự phối hợp của Cơ quan An ninh mạng quốc gia Israel, Văn phòng Thủ tướng, Bộ Kinh tế, Bộ Ngoại giao, chính quyền thành phố Tel Aviv–Jaffa và Đại học Ben-Gurion vùng Negev. Hội nghị được khai mạc với bài phát biểu trực tuyến của Tổng thống Israel Isaac Herzog.

Cybertech Global đã trở thành nền tảng quốc tế hàng đầu của ngành an ninh mạng. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Tại sự kiện này, các diễn giả nhấn mạnh rằng an ninh mạng hiện không chỉ là công cụ phòng vệ trước rủi ro, mà đã trở thành trụ cột chiến lược của tiến trình số hóa, đổi mới sáng tạo và bảo đảm ổn định kinh tế – xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng. Các nội dung trọng tâm năm nay tập trung vào mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa AI và an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu, an ninh chuỗi cung ứng, tài chính, y tế, giao thông, không gian vũ trụ, cũng như các thách thức an ninh mới phát sinh trong bối cảnh xung đột và bất ổn toàn cầu.

Cybertech Global TLV 2026 mang đến không gian kết nối toàn diện cho hệ sinh thái an ninh mạng toàn cầu thông qua các phiên thảo luận cấp cao, triển lãm công nghệ quy mô lớn, hoạt động kết nối đầu tư và các diễn đàn chuyên đề chuyên sâu. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Cybertech Global TLV 2026 quy tụ nhiều diễn giả cấp cao, bao gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, lãnh đạo Cơ quan An ninh mạng quốc gia Israel, cùng đại diện các tập đoàn công nghệ lớn như NVIDIA, Lenovo, Check Point, Akamai, Siemens, các quỹ đầu tư mạo hiểm và các công ty khởi nghiệp công nghệ hàng đầu. Nhiều phiên thảo luận chuyên đề có sự tham gia của các giám đốc an ninh thông tin (CISO) đến từ châu Âu, Mỹ, châu Á và khu vực Trung Đông.

Thám tán Thương mại Việt Nam tại Israel Lê Thái Hòa gặp gỡ, trao đổi và kết nối hợp tác với các đối tác Israel trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Bên lề hội nghị, báo cáo mới do Cybertech Global phối hợp với Công ty nghiên cứu IVC công bố, cho thấy năm 2025 đánh dấu một năm bùng nổ của ngành an ninh mạng Israel, theo đó các doanh nghiệp an ninh mạng của nước này đã huy động kỷ lục 8,27 tỷ USD, tăng gần 110% so với năm 2024 và vượt mức cao nhất trước đó là 7,5 tỷ USD vào năm 2021. Dù số lượng thương vụ gần như không đổi (138 thương vụ), song quy mô vốn bình quân mỗi thương vụ tăng mạnh, phản ánh xu hướng nhà đầu tư tập trung nguồn lực vào các doanh nghiệp ở giai đoạn phát triển trưởng thành (Series A và B).

Cùng với đó, giá trị các thương vụ thoái vốn (exit) trong lĩnh vực an ninh mạng Israel năm 2025 ước đạt 72,6 tỷ USD, tăng đột biến nhờ một số thương vụ lớn đang chờ hoàn tất, khẳng định sức hút mạnh mẽ của lĩnh vực này đối với các nhà đầu tư quốc tế. Hiện Israel có gần 600 công ty an ninh mạng đang hoạt động, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ chốt của ngành công nghệ cao của nước này.

Cybertech Global TLV 2026 diễn ra xuyên suốt hội nghị giới thiệu nhiều giải pháp an ninh mạng tiên tiến, ứng dụng AI, bảo mật dữ liệu, điện toán đám mây và các giải pháp bảo vệ hạ tầng trọng yếu trong các lĩnh vực hàng hải, giao thông, tài chính và đô thị thông minh. Nhận lời mời của Ban tổ chức, Thương vụ Việt Nam tại Israel đã tham dự Cybertech Global TLV 2026. Trong khuôn khổ sự kiện này, đại diện Thương vụ đã tham gia các hội thảo chuyên đề, đồng thời gặp gỡ, trao đổi và kết nối hợp tác với các cơ quan, tổ chức và đối tác Israel trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ.

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức hồi năm 2014, Cybertech Global đã trở thành nền tảng quốc tế hàng đầu của ngành an ninh mạng, với các sự kiện diễn ra tại nhiều trung tâm công nghệ lớn như Tel Aviv, Rome, Tokyo, Singapore và Panama. Phiên bản TLV 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của Israel như một trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu về an ninh mạng, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bối cảnh các mối đe dọa số ngày càng gia tăng và phức tạp./.