Cứu sống nữ bệnh nhân Campuchia nguy kịch do vỡ ổ áp xe lách

Theo thông tin từ bệnh viện, bà K.C. nhập viện tại Campuchia trong tình trạng đau bụng, sốt kéo dài và được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột. Tuy nhiên, bệnh diễn tiến nhanh với nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp và suy đa cơ quan. Nhận thấy tình trạng nguy kịch, gia đình đã đưa bệnh nhân sang Bệnh viện Gia An 115 cấp cứu ngay trong đêm.

Ê-kíp Bệnh viện Gia An 115 thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

BS.CKI Nguyễn Thanh Tâm, Khoa Ngoại, Bệnh viện Gia An 115 cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân tụt huyết áp, suy hô hấp nặng, có dấu hiệu suy đa cơ quan do nhiễm trùng lan rộng. Kết quả thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh xác định ổ áp xe lách đã vỡ, gây tràn dịch màng phổi, xẹp phổi trái và làm suy hô hấp nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Tâm, đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm vì ổ nhiễm trùng đã lan rộng trong ổ bụng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được phẫu thuật khẩn cấp.

Trong bối cảnh người bệnh đang sốc nhiễm khuẩn nặng và suy đa cơ quan, việc gây mê và tiến hành phẫu thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp Ngoại và Gây mê hồi sức, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca cắt lách cấp cứu, đồng thời làm sạch ổ bụng và loại bỏ toàn bộ dịch mủ nhiễm trùng.

Người bệnh được các y, bác sĩ theo dõi, chăm sóc tích cực sau phẫu thuật và dần hồi phục sức khỏe. (Ảnh: BVCC)

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU), kiểm soát nhiễm trùng, hỗ trợ hô hấp và theo dõi chức năng các cơ quan. Nhờ được can thiệp kịp thời, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, hồi phục tốt và được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, áp xe lách là bệnh lý hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao nếu phát hiện muộn. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường có biểu hiện không đặc hiệu như sốt kéo dài, đau bụng âm ỉ, mệt mỏi, chán ăn hoặc sụt cân nên dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm trùng thông thường. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện các biến chứng nặng như nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn.

BS.CKI Nguyễn Thanh Tâm, Khoa Ngoại, Bệnh viện Gia An 115, thăm khám và động viên bệnh nhân trước khi xuất viện. (Ảnh: BVCC)

Người dân không nên chủ quan khi có các triệu chứng kéo dài như sốt không rõ nguyên nhân, đau bụng âm ỉ, mệt nhiều, sụt cân hoặc khó thở. Việc thăm khám sớm tại các cơ sở y tế có chuyên môn sẽ giúp chẩn đoán và điều trị kịp thời, hạn chế những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng./.