Cứu sống bệnh nhân Trung Quốc bị đột quỵ nhờ kích hoạt quy trình “giờ vàng”

Ngày 4/11, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong trạng thái chóng mặt dữ dội, tê nửa người trái, yếu liệt chi và nói lắp. Nhận định đây là những dấu hiệu đặc trưng của đột quỵ, ê-kíp trực lập tức kích hoạt code stroke - quy trình cấp cứu đột quỵ huy động sự phối hợp liên chuyên khoa nhằm rút ngắn tối đa thời gian chẩn đoán và điều trị.

Bệnh nhân gửi lời cảm ơn đến ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Quốc tế City đã kịp thời cứu sống mình.

Bệnh nhân chụp ảnh cùng các bác sĩ trước ngày xuất viện, đánh dấu sự hồi phục ấn tượng sau cơn đột quỵ nguy hiểm.

Ngay tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được tiêm thuốc tiêu sợi huyết và kiểm soát huyết áp nghiêm ngặt để hạn chế tổn thương não. Sau xử trí ban đầu, ông được chuyển thẳng vào Đơn vị Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi sát thần kinh - huyết động.

Kết quả đánh giá chuyên sâu cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu hành não và cầu não phải cấp tính, tắc hoàn toàn động mạch đốt sống phải do huyết khối trên nền xơ vữa, kèm hẹp động mạch thân nền - một tình trạng đặc biệt nguy hiểm, dễ đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp đúng thời điểm. Bệnh nhân còn xuất hiện liệt dây thần kinh VII trung ương bên phải, ảnh hưởng đáng kể đến vận động cơ mặt và sinh hoạt thường ngày.

Nhờ được đưa đến viện sớm và tiếp cận phác đồ điều trị chuẩn mực theo quy trình code stroke, tình trạng của bệnh nhân dần cải thiện rõ rệt. Đến thời điểm xuất viện, ông tỉnh táo hoàn toàn, đi lại và sinh hoạt với hỗ trợ tối thiểu - một kết quả phục hồi được các bác sĩ đánh giá là ấn tượng, vượt xa so với mức độ nguy kịch ban đầu.

“Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ mệt do làm việc quá sức, không ngờ rơi vào một dạng đột quỵ nguy hiểm bậc nhất. Tôi thực sự may mắn và biết ơn các y bác sĩ Việt Nam đã cứu sống mình”, bệnh nhân xúc động chia sẻ trước khi trở về nhà./.