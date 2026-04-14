Cứu hộ thành công 4 cá thể gấu từ Tp. Hồ Chí Minh đưa về VQG Bạch Mã (Huế)

Chú gấu ngựa được Tổ chức Động vật Châu Á đặt tên là Mangosteen (măng cụt). Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Bốn cá thể gấu được cứu hộ gồm 2 gấu ngựa (Ursus thibetanus) và 2 gấu chó (Helarctos malayanus), đều trên 20 năm tuổi và đã được gắn chip quản lý từ năm 2005. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Bạch Mã tiếp nhận gấu chó, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong năng lực cứu hộ và chăm sóc của Trung tâm.

Bà Jill Robinson, Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á, đang cho gấu ăn mật ong để giúp chúng trở nên bình tĩnh sẽ khiến việc cứu hộ được dễ dàng hơn. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Nhóm gấu gồm một cặp gấu ngựa (đực, cái) và một cặp gấu chó (đực, cái). Trong đó, một cá thể gấu chó bị mù mắt trái, còn một cá thể gấu ngựa cái bị cụt bàn chân phải. Đây là những tổn thương phổ biến ở gấu từng sống lâu năm trong điều kiện nuôi nhốt. Các cá thể này được đặt tên gần gũi theo các loại trái cây đặc trưng miền Nam như Durian (sầu riêng), Mangosteen (măng cụt), Jackfruit (mít) và Langsat (bòn bon).

Để đảm bảo an toàn, các cá thể gấu được gây mê và vận chuyển bằng lồng chuyên dụng, hạn chế tối đa căng thẳng trong suốt hành trình dài khoảng hơn 1.000km từ Tp. Hồ Chí Minh ra Huế. Dự kiến, các cá thể gấu sẽ đến Trung tâm vào tối muộn và sau đó được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi hòa nhập dần vào môi trường bán tự nhiên.

Bác sĩ thú y gây mê và ghi chép chi tiết tình trạng sức khỏe của gấu. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Phát biểu về hoạt động cứu hộ, bà Jill Robinson – Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á – cho biết các cá thể gấu lần này đều đã lớn tuổi và có thời gian dài bị nuôi nhốt, do đó cần được chăm sóc theo tiêu chuẩn thú y nghiêm ngặt. Mỗi cá thể sẽ có lộ trình phục hồi riêng, phù hợp với tình trạng sức khỏe và khả năng thích nghi khi chuyển sang môi trường mới.

Các bác sĩ thú y thăm khám sức khỏe ban đầu cho gấu sau khi gây mê. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trong khi đó, đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để tiếp nhận, chăm sóc các cá thể gấu. Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhằm đảm bảo quy trình tiếp nhận, cách ly và chăm sóc diễn ra an toàn, đúng quy định.

Các cá thể gấu được đưa ra xe để di chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc VQG Bạch Mã, Huế. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Đây là chuyến cứu hộ thứ hai trong năm 2026 của Tổ chức Động vật Châu Á, nâng tổng số cá thể gấu được cứu hộ tại Việt Nam lên 295 cá thể. Hiện nay, cả nước vẫn còn khoảng 150 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt.

Việc doanh nghiệp tự nguyện chuyển giao gấu được đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi gấu lấy mật tại Việt Nam. Hoạt động này không chỉ mang lại cơ hội sống tốt hơn cho các cá thể gấu mà còn thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về bảo vệ động vật hoang dã./.