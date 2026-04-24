Cứu hộ thành công 2 cá thể gấu ngựa từ Nghệ An về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Bạch Mã ﻿





Khu vực chuồng gấu tại một hộ gia đình trên địa bàn xã Quang Đồng tỉnh Nghệ An.



Theo thông tin từ ban tổ chức, đây là kết quả của gần một năm kiên trì vận động, thuyết phục chủ nuôi tự nguyện chuyển giao gấu cho cơ quan chức năng. Quá trình cứu hộ được triển khai dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), với sự tham gia đồng bộ của lực lượng kiểm lâm từ cấp tỉnh đến địa phương. Ngay khi chủ hộ đồng ý bàn giao, các đơn vị liên quan đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý, đồng thời triển khai phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho các cá thể gấu trong suốt quá trình vận chuyển.

Bà Heidi Ann Quine, trưởng đại diện AAF tại Việt Nam, hoàn thành thủ tục cứu hộ cùng cán bộ Chi cục kiểm lâm Nghệ An.

Hai cá thể được cứu hộ đều là gấu ngựa cái (Ursus thibetanus), trên 20 năm tuổi, mỗi cá thể nặng khoảng 90 kg và đã được gắn chip quản lý từ năm 2005. Trong quá trình di dời, gấu được gây mê và đặt vào lồng chuyên dụng nhằm giảm thiểu căng thẳng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dự kiến, hành trình vận chuyển kéo dài gần 500 km từ Nghệ An vào Huế và hoàn tất trong cùng ngày.

Chú gấu được đặt tên là Cúc Cu ở tại nơi nuôi nhốt, chuẩn bị được cứu hộ.

Sau khi về đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Bạch Mã, hai cá thể sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi từng bước hòa nhập vào môi trường bán tự nhiên. Tại đây, gấu được chăm sóc theo chế độ phúc lợi chuyên biệt, bao gồm không gian sống gần gũi với tự nhiên, chế độ dinh dưỡng phù hợp và theo dõi thú y thường xuyên.

TS Jill Robinson thu hút sự chú ý của gấu Cúc Cu trong lúc các bác sĩ thú y đang gây mê cho gấu Vàng Anh.

Hai cá thể gấu được đặt tên là Chim Vàng Anh và Cúc cu – những loài chim tượng trưng cho tự do và sự tái sinh. Theo đại diện Animals Asia, việc đặt tên không chỉ giúp nhận diện mà còn mang ý nghĩa chào đón một hành trình mới, nơi các cá thể gấu có cơ hội phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần sau nhiều năm bị nuôi nhốt.

Gấu Vàng Anh (Oriole) được khám sức khỏe sơ bộ sau khi gây mê.

Đáng chú ý, với việc chuyển giao này, địa bàn Hạt Kiểm lâm Yên Thành (Nghệ An) chính thức không còn cá thể gấu nào bị nuôi nhốt trong dân. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực xóa bỏ tình trạng nuôi gấu lấy mật tại địa phương nói riêng và trên cả nước nói chung.

Phát biểu tại hiện trường, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thiện – Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm – nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ động vật hoang dã. Ông đánh giá cao tinh thần tự nguyện của người dân cũng như sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng kiểm lâm trong quá trình vận động và tổ chức cứu hộ.

Trong khi đó, bà Jill Robinson – Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Animals Asia – cho biết mỗi cuộc cứu hộ không chỉ mang lại cơ hội sống tốt hơn cho từng cá thể gấu, mà còn là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu chấm dứt hoàn toàn nạn nuôi gấu lấy mật tại Việt Nam. Theo bà, kết quả đạt được là minh chứng cho hiệu quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và các tổ chức bảo tồn.

Đại diện các cơ quan cứu hộ sau khi quá trình cứu hộ gấu hoàn thành tại tỉnh Nghệ An.

Đây là chuyến cứu hộ thứ ba trong năm 2026 của Animals Asia. Tính đến nay, tổ chức này đã cứu hộ tổng cộng 297 cá thể gấu tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện vẫn còn khoảng 150 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong các hộ gia đình trên cả nước.

Các chuyên gia cho rằng, việc tiếp tục vận động người dân tự nguyện chuyển giao gấu, kết hợp với tăng cường thực thi pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng, sẽ là những giải pháp then chốt để tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu, góp phần bảo tồn loài động vật hoang dã quý hiếm này trong tự nhiên./.