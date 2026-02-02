Cứu hộ gấu ngựa misa – cá thể gấu đầu tiên được cứu hộ trong năm 2026

Chú gấu Misa tại nơi bị nuôi nhốt hơn 25 năm trong khuôn viên một doanh nghiệp tại Đà Nẵng.

Gấu Misa nặng khoảng 120kg, đã bị nuôi nhốt hơn 25 năm trong khuôn viên một doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Sau quá trình tuyên truyền, vận động, doanh nghiệp đã tự nguyện chuyển giao cá thể gấu, không yêu cầu hỗ trợ tài chính.

Do nuôi nhốt lâu ngày và không được chăm sóc cẩn thận, bàn chân gấu bị sừng hóa nứt nẻ.

Do điều kiện chuồng nuôi không phù hợp, các chuyên gia thú y đã tiến hành gây mê để kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ di chuyển. Kết quả khám ban đầu cho thấy gấu đáp ứng thuốc tốt, thể trạng tương đối ổn định, đủ điều kiện vận chuyển ngay trong ngày. Một số vấn đề về răng lợi và chi sẽ tiếp tục được theo dõi, điều trị chuyên sâu khi về Trung tâm.

Đội cứu hộ làm quen với gấu trước cứu hộ.

Sau khi tiếp nhận, gấu Misa sẽ được cách ly theo dõi trong 30 ngày trước khi ghép nhóm, hòa nhập môi trường bán tự nhiên. Đây là cá thể gấu đầu tiên được cứu hộ trên toàn quốc trong năm 2026, mở đầu tích cực cho công tác cứu hộ gấu trong năm mới.

Gấu được gây mê và khám sức khỏe tại hiện trường cứu hộ.

Tính đến nay, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ 291 cá thể gấu tại Việt Nam. Hiện vẫn còn hơn 150 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt, và chiến dịch “Không để cá thể gấu nào bị bỏ lại phía sau” đang tiếp tục được triển khai nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng này./.