Cứu hộ 3 cá thể gấu ngựa về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã

Bác sĩ thú y tiến hành gây mê gấu để thực hiện khám sức khoẻ.

Ba gấu ngựa có nguồn gốc hợp pháp, được nuôi tại Công viên nước Củ Chi với mục đích phục vụ cho hoạt động tham quan vườn thú. Nhưng hiện nay, do các thay đổi trong mô hình kinh doanh, công ty chủ quản mong muốn tự nguyện giao gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã – do Tổ chức Động vật Châu Á tài trợ và vận hành. Ba cá thể gấu ngựa, tính đến nay đã khoảng 20 tuổi, trong thể trạng gầy yếu, mất nhiều mảng lông trên cơ thể. Gấu được nuôi trong mô hình bán hoang dã phục vụ du lịch và ngắm nhìn trực quan, nhưng với điều kiện kinh doanh khó khăn và co hẹp quy mô, cơ sở vật chất chuồng trại dường như đã lâu không được bảo trì.

Chuyên gia hành vi đang dụ gấu sang lồng vận chuyển.

Ngoài 3 cá thể gấu này, Công viên nước đang nuôi 8 cá thể gấu ngựa, và một số loài động vật khác. Gấu được gắn chip kiểm tra, và các cán bộ Chi cục Kiểm lâm TP Hồ Chí Minh định kỳ xuống kiểm tra tình trạng gấu theo đúng quy định hiện hành.

Đoàn cứu hộ đặt tên gấu là Cửu Long (gấu đực), Thăng Long (gấu cái), và Hạ Long (gấu cái), vì đây là ba gấu đầu tiên được cứu hộ trong năm mới 2024 – Bính Thìn (Rồng) của Tổ chức Động vật Châu Á. Tổ chức Động vật Châu Á đã thực hiện cứu hộ cá thể đầu tiên Hạ Long bằng phương pháp gây mê, bởi cá thể gấu đầu tiên khá căng thẳng, chi sau yếu và khu vực chuồng nuôi không thuận tiện để ghép lồng. Hai gấu ngựa sau, được ghép lồng và dụ sang bằng lồng vận chuyển. Đặc biệt, gấu ngựa Thăng Long, vì đục thủy tinh thể, nên gặp khó khăn trong việc bước sang lồng vận chuyển. Việc đánh giá sức khỏe của gấu một cách toàn diện sẽ được thực hiện sau khi gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, sau đó các bác sỹ và chuyên gia chăm sóc sẽ lên các phác đồ để phục hồi sức khỏe cho gấu.

Bác sĩ thú y khám sức khoẻ lâm sàng cho gấu tại hiện trường.

Cùng ngày, đoàn cứu hộ lên đường di chuyển khoảng 1000 km từ Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh về Vườn quốc gia Bạch Mã. Cứ 2 đến 3 tiếng đi trên đường, nhân viên chăm sóc sẽ kiểm tra và tiếp nước, lá chuối và cho gấu ăn để đảm bảo sức khỏe tốt cho gấu. Dự kiến, đoàn sẽ về tới VQG Bạch Mã vào chiều ngày, 14/1/2024.

Gấu sau khi gây mê được kiểm tra sức khoẻ toàn diện.





Sau khi kiểm tra sức khoẻ, gấu được đưa lên xe tải chuyên dụng để di chuyển về Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Những chú gấu này là những cư dân đầu tiên của Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Huế.

Sau chuyến cứu hộ này, trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh có 30 cá thể gấu được nuôi nhốt trong các trang trại tư nhân, vườn thú và công viên. Tổ chức Động vật Châu Á mong muốn được phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vận động để cứu hộ thêm nhiều cá thể gấu về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam . Đây là chuyến cứu hộ đầu tiên của Tổ chức Động vật Châu Á trong năm 2024, và cũng là lần đầu Tổ chức phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh cứu hộ gấu./.

Thực hiện: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam