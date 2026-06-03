Cựu chiến binh thành công từ mô hình kinh tế tổng hợp

Năm 1978, ông Hoàng Danh Chuyền rời quê hương để lên đường nhập ngũ, trở thành công nhân quốc phòng tại Trung đoàn 701, Sư đoàn 331. Đến đầu những năm 2000, ông đặt chân đến vùng đất xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi lập nghiệp. Những ngày đầu trên vùng đất mới, điều kiện giao thông, sản xuất còn nhiều hạn chế, thiếu cả vốn lẫn kinh nghiệm, ông Chuyền bắt tay vào làm kinh tế từ vài sào cà phê.

Nhớ lại giai đoạn đầy thử thách này, ông Chuyền cho biết, thời điểm đó, nguồn nhân công rất khan hiếm, máy móc cơ giới hóa hoàn toàn chưa có nên mọi công đoạn khai hoang, canh tác đều phải thực hiện bằng thủ công. Khó khăn chồng chất khi gia đình không có tài sản thế chấp để vay vốn phát triển sản xuất. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành, tạo điều kiện từ phía ngân hàng cùng số vốn tích lũy ít ỏi ban đầu, ông đã kiên trì lấy ngắn nuôi dài. Trải qua hơn mười năm bền bỉ lao động, đầu tư cuốn chiếu theo từng năm, ông mới từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trang trại và đưa máy móc vào phục vụ sản xuất ổn định như hiện nay.

Ông Chuyền cho cá ăn. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Với tinh thần siêng năng, cần cù và ý chí không cam chịu đói nghèo, hai vợ chồng ông tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, gia đình ông đã tích lũy, mở rộng diện tích sản xuất lên hơn 17 ha. Trong đó, có 15 ha cà phê trồng xen cây ăn quả và gần 2 ha ao hồ nuôi cá nước ngọt.

Điểm nổi bật trong mô hình của ông Chuyền là tư duy sản xuất tổng thể, tuần hoàn. Theo ông Chuyền, mô hình này trồng trọt và chăn nuôi luôn có sự tác động qua lại, hỗ trợ mật thiết cho nhau. Việc cải tạo những vùng đất trũng thành hệ thống ao hồ tích trữ nước vừa mang lại nguồn thu ổn định từ thủy sản, vừa giúp chủ động hoàn toàn nguồn nước tưới cho vườn cà phê mùa khô hạn mà không lo phụ thuộc vào thời tiết. Ngược lại, nguồn thu từ cà phê tái đầu tư cho ao cá, tạo nên chu trình sản xuất khép kín, bền vững và giảm thiểu tối đa rủi ro thiên tai.

Bên cạnh đó, ông cũng đầu tư sân phơi rộng gần 5.000m2 nhằm chủ động khâu phơi sấy, nâng cao chất lượng nông sản. Do áp dụng quy trình canh tác hiện đại, sử dụng phân bón hữu cơ và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, mô hình kinh tế của gia đình ông luôn đạt năng suất cao, ổn định.

Mỗi năm, mô hình nông nghiệp tổng hợp mang về cho gia đình ông doanh thu từ 3 đến 4 tỷ đồng. Trong đó, riêng doanh thu từ ao cá khoảng 400 triệu đồng. Nguồn thu nhập bền vững này đã giúp vợ chồng ông nuôi dạy các con học tập và có việc làm ổn định.

Không giữ tư duy làm giàu cho riêng mình, ông Hoàng Danh Chuyền luôn trăn trở, tìm cách hỗ trợ cộng đồng cùng phát triển. Hiện nay, mô hình sản xuất của gia đình ông đang tạo việc làm thường xuyên và ổn định cho từ 15 - 20 lao động, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/tháng. Ngoài chi trả tiền lương, ông Chuyền luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ miễn phí cây giống, con giống cũng như hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho bà con quanh vùng để cùng vươn lên thoát nghèo, cải tạo vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao.

Ông Chuyền bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Là một trong những hộ gia đình được hỗ trợ phát triển kinh tế, anh Bùi Mạnh Dũng, trú tại thôn Hà Mòn 1, xã Đăk Hà cho biết, trước đây, hai vợ chồng anh không có việc làm ổn định nên gặp nhiều khó khăn. Từ khi đến làm việc tại trang trại của ông Chuyền đến nay được 6 năm, cuộc sống của gia đình anh từng bước ổn định. Ngoài được chi trả tiền lương ngày công đầy đủ như những lao động khác, do anh Dũng nhận trách nhiệm ở lại trang trại để chăm lo, quản lý ao cá ngoài giờ làm việc, ông Chuyền chủ động chia đôi phần lợi nhuận từ việc nuôi cá cho gia đình anh. Sự hỗ trợ kịp thời và mô hình chia sẻ kinh tế đầy tính nhân văn này đã giúp gia đình anh Dũng cũng như nhiều lao động địa phương có thêm điểm tựa vững chắc để ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế bền vững.

Ông Huỳnh Anh Khoa, Trưởng phòng Kinh tế xã Đăk Hà nhận xét, ông Hoàng Danh Chuyền không chỉ là điển hình làm kinh tế giỏi, biết áp dụng tư duy sản xuất hiện đại mà còn rất tích cực tham gia, ủng hộ các phong trào, hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Chính quyền xã luôn ghi nhận, đánh giá cao và thường xuyên lấy mô hình của ông làm gương mẫu tiêu biểu để tuyên truyền, vận động nhân dân học tập, nhân rộng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với những đóng góp và nỗ lực không ngừng nghỉ trong lao động sản xuất, ông Hoàng Danh Chuyền đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Đặc biệt, ông vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao tặng danh hiệu “Bàn tay vàng Nông nghiệp Việt Nam”.

Hiện nay tuổi đã cao, ông Chuyền vẫn duy trì niềm đam mê lao động, hằng ngày trực tiếp ra vườn chỉ đạo sản xuất, đồng thời từng bước chuyển giao kinh nghiệm, vận hành hệ thống cho thế hệ con cháu trong gia đình, tiếp tục lan tỏa tư duy làm nông hiện đại, bền vững đến cộng đồng dân cư./.