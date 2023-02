Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: "Kim chỉ nam" cho lực lượng Công an

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phát biểu giới thiệu cuốn sách và đề dẫn toạ đàm, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Trung ương Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược", được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.



Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc, quyết tâm chính trị rất cao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn ấy để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và nhân dân đối với sự nghiệp quan trọng này.



Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn rất quan trọng; phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hơn 50 năm công tác, kể từ khi là biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản cho đến nay, là người đứng đầu Đảng ta. Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.



Càng có ý nghĩa hơn khi cuốn sách ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1/2/2013 - 1/2/2023) do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban. Cuốn sách quan trọng này đã nhận được sự quan tâm, chú ý, đón nhận đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân.



Cho ý kiến tại tọa đàm, Đại tá Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an nhấn mạnh, cuốn sách là một "kim chỉ nam cho lực lượng An ninh điều tra". Bên cạnh đó, cuốn sách giúp độc giả đại chúng hiểu rõ hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Với cách trình bày hiện đại, đậm phong cách báo chí, bố cục chặt chẽ, logic, cuốn sách hấp dẫn, dễ tiếp cận với bạn đọc đại chúng.



Về nội dung của cuốn sách, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, sách có những bài viết từ 50 năm trước, từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một biên tập viên của Tạp chí Cộng sản. Những bài viết đó vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Các bài viết trong sách trải dài, phân tích chi tiết và sâu rộng cho thấy một tư tưởng, quan điểm nhất quán của Tổng Bí thư. Những quan điểm, tư tưởng ấy có sự kết hợp giữa lý trí và tình cảm, nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, phản ánh hơi thở cuộc sống, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.



Theo Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, sách đề cập hệ thống, toàn diện, phong phú những vấn đề cốt lõi nhất liên quan đến phòng, chống tiêu cực. Trong đó, Tổng Bí thư phân tích kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học, thực tiễn về bản chất của tham nhũng, tiêu cực, biểu hiện và những hệ quả, đồng thời chỉ rõ tính chất khó khăn, phức tạp của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.



Bên cạnh những chủ trương, quan điểm, nguyên tắc, phương châm và định hướng được hệ thống bài bản, cuốn sách trình bày chi tiết thành quả thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng đó, Tổng Bí thư chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để rút ra kinh nghiệm, tổng kết những bài học sâu sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng theo Giáo sư Phùng Hữu Phú, cuốn sách có ý nghĩa thiết thực đối với với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đặc biệt là với lực lượng Công an nhân dân. Sách đề cập đến một vấn đề trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và chỉnh đốn Đảng là đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây cũng là một vấn đề cốt lõi trong nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân, với tư cách là "thanh bảo kiếm" của Đảng.



Phát biểu tại tọa đàm, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, là quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới; nhất là có ý nghĩa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"./.