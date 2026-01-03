Cưỡi ngựa trải nghiệm Cực Bắc - Sản phẩm du lịch độc đáo

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh và đại diện các doanh nghiệp du lịch đã tham dự sự kiện.

Ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (giữa) tham quan sản phẩm du lịch mới. Ảnh: TTXVN phát

Những ngày đầu năm mới 2026, Lũng Cú rộn ràng trong sắc xuân nơi địa đầu Tổ quốc. Trên các tuyến đường vào làng Thèn Pả, dòng người và du khách tấp nập, không khí phấn khởi lan tỏa khắp bản làng. Những chú ngựa được chăm sóc, chỉnh trang cẩn thận, sẵn sàng phục vụ du khách, tạo nên khung cảnh mộc mạc, sinh động của vùng cao biên giới và kỳ vọng vào sản phẩm du lịch mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Việc ra mắt sản phẩm du lịch này là bước đi sáng tạo, phù hợp với định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh. Đây không chỉ là sản phẩm mang tính trải nghiệm độc đáo mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế cho người dân, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng cho vùng Cực Bắc Tuyên Quang.

Sản phẩm "Cưỡi ngựa trải nghiệm Cực Bắc" là loại hình du lịch trải nghiệm mới, gắn với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa và đời sống sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc địa phương. Du khách được trực tiếp cưỡi ngựa, băng qua những cung đường biên cương, chiêm ngưỡng núi non trùng điệp, ruộng nương, bản làng yên bình, qua đó cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ, chân thực của miền đất Cực Bắc.

Lũng Cú ra mắt sản phẩm du lịch cưỡi ngựa trải nghiệm Cực Bắc. Ảnh: TTXVN phát

Theo Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức, sản phẩm du lịch cưỡi ngựa không chỉ làm phong phú thêm các loại hình du lịch của địa phương mà còn là hướng đi mới giúp người dân trực tiếp tham gia làm du lịch, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Lũng Cú đến với du khách trong và ngoài nước.

Việc đưa vào khai thác sản phẩm du lịch mới được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương, tạo thêm việc làm, thúc đẩy du lịch cộng đồng, gắn phát triển du lịch với gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ cảnh quan môi trường.