Cuộc thi Sáng kiến khoa học năm 2026: Mở rộng đối tượng đến người Việt Nam ở nước ngoài





Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học là sự kiện thường niên được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Báo VnExpress tổ chức, bắt đầu từ năm 2022 nhằm tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng, giải pháp, mô hình sáng tạo có tính ứng dụng cao, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.



Theo Ban Tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước; khuyến khích học sinh, sinh viên, nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức nghiên cứu tham gia. Các sáng kiến dự thi tập trung vào nhiều lĩnh vực như công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục và các giải pháp phục vụ cộng đồng.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN



Bà Bùi Thanh Vân, Thư ký tòa soạn báo VnExpress, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Sáng kiến khoa học cho biết: Điểm mới của Cuộc thi Sáng kiến khoa học 2026 là thành phần Ban Tổ chức được mở rộng. Đơn vị tổ chức có sự tham gia của Cục Sở hữu trí tuệ cùng sự phối hợp của Cục Đổi mới sáng tạo, góp phần mở rộng kết nối trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó giúp tăng cường sức lan tỏa của cuộc thi và đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ về quy mô trong năm 2026. Cũng trong năm nay, lần đầu tiên, cuộc thi mở rộng đối tượng đến người Việt Nam ở nước ngoài, tạo cơ hội kết nối trí thức Việt trên khắp thế giới, đồng thời đưa những nghiên cứu, sáng kiến tiên tiến quốc tế ứng dụng tại Việt Nam. Các hồ sơ xuất sắc sẽ được lựa chọn qua nhiều vòng đánh giá công khai, minh bạch bởi hội đồng chuyên gia uy tín. Những sáng kiến đạt giải không chỉ được vinh danh mà còn có cơ hội nhận hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, kết nối đầu tư, thương mại hóa và triển khai rộng rãi trong thực tiễn.

