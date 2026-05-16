Cuộc thi Chính tả Pháp ngữ 2026 thúc đẩy học tập và giao lưu văn hóa

Các thí sinh chăm chú làm bài thi. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội, Cuộc thi có sự tham dự của Đại sứ Pháp tại Việt Nam cùng gần 120 học sinh đến từ các cơ sở giáo dục được chứng nhận bởi Cơ quan giáo dục Pháp. Ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho biết: “Tiếng Pháp đã trở thành một phần của văn hóa và Việt Nam cũng là một trong những thành viên quan trọng trong cộng đồng Pháp ngữ trên thế giới. Vì vậy, chúng tôi đã triển khai nhiều chương trình hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam nhằm thúc đẩy việc giảng dạy, học tập tiếng Pháp trên phạm vi cả nước, từ bậc tiểu học đến đại học”.

"Việc học tiếng Pháp không chỉ giúp các bạn trẻ tiếp cận ngôn ngữ giàu giá trị văn hóa mà còn mở ra nhiều cơ hội học tập nghề nghiệp trong tương lai. Thông qua tiếng Pháp, các bạn trẻ có thể tiếp tục học tập tại Việt Nam hoặc tại nhiều quốc gia khác trên thế giới; đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn ở các lĩnh vực như khoa học, kinh tế, xã hội… Đây cũng là lợi thế quan trọng giúp các bạn tiếp cận nhiều cơ hội việc làm”, ông Olivier Brochet nhấn mạnh.



Háo hức tham dự cuộc thi, em Hoàng Sĩ Gia Hiếu, học sinh lớp 5P, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm chia sẻ: “Trước cuộc thi, em đã luyện tập rất nhiều kỹ năng viết chính tả tiếng Pháp tại nhà. Khi đến Văn Miếu- Quốc Tử Giám, em cảm thấy vừa hồi hộp vừa rất phấn khích. Em muốn học song ngữ để sau này có thể đi nhiều nước trên thế giới, có thể giao tiếp với mọi người bằng tiếng Pháp”.



Theo Ban Tổ chức, chương trình nhằm thúc đẩy việc học tiếng Pháp, tăng cường giao lưu văn hóa và góp phần củng cố quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Pháp. Tại Hà Nội, việc lựa chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học Việt Nam làm địa điểm tổ chức đã tạo nên ý nghĩa đặc biệt cho sự kiện. Trong không gian cổ kính của di tích, các học sinh không chỉ tranh tài về khả năng ngôn ngữ mà còn có cơ hội giao lưu, kết nối thông qua tình yêu dành cho tiếng Pháp.



Cuộc thi Chính tả Pháp ngữ do Culture et Espace Francophones (Hiệp hội Văn hóa và Không gian Pháp ngữ) khởi xướng, với sự hỗ trợ của Viện Pháp tại Việt Nam và TV5MONDE Asia cùng các đơn vị tổ chức và đối tác tại Việt Nam./.