Cuộc thi Cà phê đặc sản - thước đo chất lượng, giá trị có uy tín của ngành cà phê

Đây là cuộc thi lần thứ 8 (2019-2026) do Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, đánh dấu lần tổ chức thứ 8 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng uy tín trong việc phát hiện, đánh giá và quảng bá cà phê đặc sản Việt Nam.

Năm 2026, cuộc thi ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 182 mẫu dự thi đến từ 81 đơn vị, đại diện cho 7 vùng nguyên liệu: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Sơn La, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đồng Nai. Tổng sản lượng đăng ký đạt 348 tấn cà phê (trong đó cà phê Arabica 86 tấn, cà phê Robusta 262 tấn). Lô dự thi lớn nhất lên tới 50 tấn Robusta và 10 tấn Arabica.

Những con số của cuộc thi năm nay cho thấy, cà phê đặc sản Việt Nam không chỉ dừng ở quy mô nhỏ mà đang từng bước khẳng định năng lực cung ứng ở quy mô thương mại, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Trải qua nhiều vòng đánh giá, cuộc thi đã xác định được 151 mẫu đạt tiêu chuẩn cà phê đặc sản, tương đương tỷ lệ 83%.

Các mẫu dự thi trải qua quy trình đánh giá nhiều vòng, tuân thủ tiêu chuẩn của Specialty Coffee Association (SCA) và Coffee Quality Institute (CQI). Từ 182 mẫu ban đầu, Ban giám khảo đã lựa chọn được 164 mẫu vào vòng sơ kết. Tại vòng sơ kết, các mẫu cà phê được đánh giá bởi Hội đồng Giám khảo gồm 13 chuyên gia, trong đó có 10 chuyên gia trong nước và 3 chuyên gia quốc tế đến từ Singapore, Philippines và Hàn Quốc.

Trải qua vòng sơ kết, 44 mẫu xuất sắc vào vòng chung kết (trong đó có 19 mẫu cà phê Arabica, 25 cà phê Robusta). Bước vào vòng chung kết, Hội đồng Giám khảo gồm 12 chuyên gia, bao gồm 5 chuyên gia trong nước và 7 chuyên gia quốc tế đến từ Singapore, Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia...

Toàn bộ quy trình chấm điểm được triển khai theo nguyên tắc độc lập - khách quan - minh bạch, từ khâu mã hóa, rang mẫu đến thử nếm (cupping) và tổng hợp kết quả thông qua hệ thống phần mềm chuyên dụng, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban Kỹ thuật.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cuộc thi công bố và vinh danh Top 10 cà phê Arabica xuất sắc nhất, Top 10 cà phê Robusta xuất sắc nhất. Kết quả, về cà phê Robusta, có hai đơn vị đồng giải Nhất, cùng đạt số điểm 85,94 là Công ty TNHH trà, cà phê Ant Bee và hộ sản xuất cà phê Nguyễn Sơn Tùng, đều đến từ tỉnh Lâm Đồng; giải Ba thuộc về đơn vị Công ty TNHH Bui Coffee Supply (tỉnh Lâm Đồng), với 85,88 điểm.

Về cà phê Arabica, giải Nhất thuộc về Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Tamba (tỉnh Gia Lai), với 85,3 điểm; Công ty CP Sản xuất thương mại dịch vụ 8RO (tỉnh Lâm Đồng) đạt giải Nhì với 85,25 điểm; giải Ba thuộc về Công ty TNHH Aeroco Coffee (tỉnh Đắk Lắk), với 85,18 điểm.

Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi còn trao giải thưởng mẫu cà phê Robusta được bình chọn yêu thích nhất cho Công ty TNHH Bui Coffee Supply (tỉnh Lâm Đồng); mẫu cà phê Arabica được bình chọn yêu thích nhất cho Hợp tác xã Cà phê Việt Nam (tỉnh Lâm Đồng).

Các đơn vị đạt top 3, ngoài Cúp và Chứng nhận, còn được nhận nhiều phần thưởng như: các khoá học cảm quan chuyên sâu về cà phê theo tiêu chuẩn đặc sản, máy rang xay cà phê chuyên dụng và tiền mặt.

Ông Trịnh Đức Minh - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, điều quan trọng nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ là thứ hạng hay giải thưởng, mà còn là niềm tin của người sản xuất vào con đường cà phê chất lượng cao.

Toàn bộ dữ liệu đánh giá từ cuộc thi năm nay sẽ tiếp tục được khai thác và tích hợp vào các chương trình nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn và phát triển ngôn ngữ cảm quan cho cà phê Việt Nam trong thời gian tới - góp phần từng bước định hình cách hiểu, đánh giá và định vị giá trị cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. Từ tinh thần mà Vietnam Amazing Cup đã tạo dựng, cà phê Việt Nam sẽ không chỉ được biết đến nhiều hơn, mà sẽ được đánh giá đúng hơn, định giá xứng đáng hơn.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho rằng, sau 8 năm tổ chức, Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam không chỉ mang tính chất đơn thuần là một cuộc thi, mà đã trở thành một thước đo chất lượng, giá trị có uy tín của ngành cà phê Việt Nam. Điều quan trọng hơn các con số đó là chất lượng cà phê đang nâng lên rõ rệt, quy trình ngày càng chuẩn quốc tế, cộng đồng tham gia ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Điều này cho thấy, Việt Nam không chỉ mạnh về sản lượng, mà hoàn toàn có năng lực tạo ra những lô cà phê chất lượng cao ở đẳng cấp quốc tế. Cuộc thi không chỉ tạo ra người chiến thắng, mà đang góp phần định hình cách thế giới hiểu về cà phê Việt Nam - đặc biệt là cà phê Robusta.

"Tỉnh Đắk Lắk xác định, cà phê không chỉ là cây trồng chủ lực mà là một ngành kinh tế chiến lược gắn với thương hiệu quốc gia. Với vai trò cơ quan bảo trợ cuộc thi, UBND tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành với Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ các sáng kiến nâng cao chất lượng và giá trị cà phê, phát triển mạnh cà phê đặc sản và chế biến sâu, hỗ trợ nâng cao vị thế Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột trên thị trường quốc tế. Và đặc biệt, UBND tỉnh luôn ủng hộ các định hướng mang tính chiến lược nhằm đưa cà phê Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới - dựa trên tri thức, tiêu chuẩn và giá trị thực" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh./.