Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Theo Đặc phái viên TTXVN, ngày 6/2, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chủ trì Cuộc gặp với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia tại Campuchia (Cuộc gặp hai Đảng).

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tich nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của 3 Đảng tại Cuộc gặp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước tới Campuchia và đồng chủ trì Cuộc gặp hai Đảng và Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với các nước láng giềng truyền thống Campuchia và Lào. Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Chủ tịch CPP Hun Sen đã sớm gửi Thư chúc mừng Tổng Bí thư và cử Phó Chủ tịch Men Sam An sang Hà Nội chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chia sẻ với CPP về thành công của Đại hội XIV và những mục tiêu, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 mà Đại hội đề ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV tiếp tục khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện Campuchia đã đạt được dưới sự lãnh đạo của CPP đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet lãnh đạo, tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I, đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Chủ tịch CPP Hun Sen chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đánh giá cao những định hướng lớn mà Đại hội đề ra, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong việc giữ gìn hòa bình và phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực, đời sống nhân dân Việt Nam không ngừng được cải thiện, nền kinh tế và vai trò của Việt Nam ngày càng nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế. Chủ tịch Hun Sen tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đạt được nhiều thắng lợi trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, tiến tới đạt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hai bên nhất trí củng cố vững chắc tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên, thực chất và hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và các kênh Đảng, Nhà nước; củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm an ninh mạng.

Hai bên cam kết gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, nhất là gắn kết hạ tầng giao thông, năng lượng, chuyển đổi số và các chuỗi cung ứng công nghiệp chế biến, nông nghiệp trên tinh thần khai thác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD trong thời gian tới; đẩy mạnh gắn kết giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực theo hướng lâu dài, coi giáo dục - đào tạo là cầu nối để gắn kết thế hệ trẻ của hai nước; triển khai hiệu quả các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương đã ký, đồng thời xây dựng các khuôn khổ, khung hợp tác mới nhằm liên kết chặt chẽ hơn.

Hai bên tiếp tục khẳng định tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều ước về hoạch định, phân giới cắm mốc trên đất liền và các thỏa thuận khác về biên giới giữa hai nước; nỗ lực tìm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được đối với khoảng 16% còn lại, nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, không phân biệt đối xử đối với người gốc Việt sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia.

Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hai bên thống nhất tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành của Chính phủ, Mặt trận, giao lưu nhân dân, các địa phương của hai nước, nhất là các địa phương có chung biên giới, mở rộng quan hệ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, ổn định ở khu vực biên giới, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tiểu vùng Mekong; tăng cường hợp tác trong việc sử dụng bền vững và hiệu quả tài nguyên nước - hướng tới phát triển bền vững, đặc biệt là ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước sông Mekong. Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đều nhất trí với những đánh giá, định hướng lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen về quan hệ toàn diện, sâu sắc giữa hai Đảng, hai nước và bổ sung, làm rõ các kết quả hai bên đã đạt được trong triển khai Kết luận Cuộc gặp hai Đảng tháng 2/2025 trên các lĩnh vực hợp tác về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, gắn kết kinh tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, giao lưu nhân dân cũng như hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và thống nhất một số nội dung trọng tâm phối hợp triển khai Kết luận Cuộc gặp cấp cao hai Đảng trong thời gian tới.