Cuộc chiến ngân sách tại Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Bế tắc về ngân sách chính phủ Mỹ một phần bắt nguồn từ việc đảng Dân chủ phản đối các biện pháp kiểm soát nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đặc biệt sau 2 vụ bắn chết công dân Mỹ tại thành phố Minneapolis ở bang Minnesota hồi tháng 1. Sự việc đã thổi bùng căng thẳng và làm gia tăng phản đối trong việc phê duyệt ngân sách mới cho DHS.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ không bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu cho DHS sau khi ngân sách của bộ này hết hạn, trừ khi có những “thay đổi mạnh mẽ” đối với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cũng như các cơ quan thực thi pháp luật liên bang khác. Ngoài ra, các lãnh đạo của đảng Dân chủ gồm Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries cũng đã công bố danh sách mở rộng gồm 10 đề xuất chi tiết về việc hạn chế chiến dịch siết chặt nhập cư mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump. Các đề xuất này bao gồm việc phải xin giấy phép của tòa án, xác định rõ danh tính của các nhân viên DHS, áp dụng tiêu chuẩn mới về sử dụng vũ lực và ngừng phân biệt chủng tộc trong các cuộc kiểm tra.

Quốc hội Mỹ hiện đang cố gắng thương lượng lại về dự luật ngân sách cho DHS sau khi Tổng thống Trump hồi tuần trước đã đồng ý với yêu cầu của đảng Dân chủ tách dự luật này khỏi dự luật chi tiêu tổng thể lớn hơn, cũng như gia hạn tài trợ đến ngày 13/2 để tạo thời gian cho các nhà lập pháp đàm phán về những thay đổi trong hoạt động của cơ quan trên. Tuy nhiên, nhiều ngày đã trôi qua, nguy cơ chính phủ một lần nữa sẽ phải đóng cửa một phần đang ngày càng lớn dần khi đảng Cộng hòa tỏ ra không mặn mà với hầu hết các yêu cầu của đảng Dân chủ.

Ngoài ICE và Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), dự luật chi tiêu của DHS còn bao gồm tài trợ cho Cơ quan Quản lý Khẩn cấp liên bang (FEMA) và Cơ quan An ninh Vận tải (TSA). Theo cảnh báo của ông Thune, việc DHS đóng cửa sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về giao thông, tương tự như đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày hồi năm ngoái./.