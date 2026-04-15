Cùng xây dựng nền tảng vật chất vững chắc cho quan hệ song phương Việt-Trung

Đồng chí Trần Cẩm Tú (thứ hai, từ trái sang) phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã hội đàm với đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã dành sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu đối với chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Trung Quốc. Hai bên bày tỏ vui mừng dưới sự lãnh đạo, định hướng của hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát triển tích cực, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Đặc biệt, giao lưu, hợp tác kênh Đảng không ngừng phát huy vai trò tiên phong, định hướng chiến lược trong việc kịp thời quán triệt, đôn đốc thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao.

Đồng chí Thái Kỳ (thứ hai, từ phải sang) phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Khẳng định những kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm cấp cao giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hai bên trao đổi về các biện pháp tiếp tục hiện thực hóa nhận thức chung giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng phát huy ưu thế đặc thù và vai trò dẫn dắt chiến lược của kênh Đảng đối với quan hệ song phương, góp phần tiếp tục định hình, nâng tầm gắn kết chiến lược và xác lập tầm cao mới cho quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thông qua nhiều hình thức linh hoạt; phát huy tốt vai trò chỉ đạo của cơ chế gặp gỡ cấp cao kênh Đảng và vai trò điều phối của cơ chế Gặp gỡ thường niên giữa Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; triển khai tốt Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có hợp tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; nâng tầm hợp tác lý luận giữa hai Đảng, sớm xác định chủ đề và kế hoạch tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ 21 giữa hai Đảng; tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất giữa các cơ quan tương ứng của hai Đảng ở Trung ương và các tổ chức đảng địa phương, nhất là các địa phương biên giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tiếp tục tích cực chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp cùng với Việt Nam trong quá trình xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, nâng tầm tin cậy chiến lược cao hơn, bảo đảm an ninh chính trị, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên của hai nước, triển khai hiệu quả cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an; xử lý thỏa đáng bất đồng trên cơ sở nhận thức chung cấp cao và phù hợp với luật pháp quốc tế, cùng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho cả hai nước.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa trong hợp tác, cùng xây dựng nền tảng vật chất vững chắc cho quan hệ song phương, trọng tâm là đẩy nhanh nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững hơn, nâng tầm gắn kết hơn nữa về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư mong muốn hai bên đẩy mạnh hơn nữa giao lưu nhân dân, triển khai tốt Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026 – 2027 theo sáng kiến của hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tăng cường hợp tác về văn hóa, giáo dục; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong việc đăng cai các sự kiện quốc tế quan trọng như Năm APEC 2026 tại Trung Quốc, Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Bày tỏ nhất trí cao với ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đồng chí Thái Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt không thể thay thế của trao đổi chiến lược giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng; đề nghị hai bên phối hợp bảo đảm tốt trao đổi chiến lược thường xuyên với hình thức linh hoạt giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đồng chí Thái Kỳ đề nghị hai bên khẩn trương triển khai cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao đạt được trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tiếp tục làm sâu sắc hơn giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng về trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản lý đất nước, không ngừng phát huy vai trò then chốt, dẫn dắt của quan hệ hai Đảng đối với sự phát triển của quan hệ song phương. Đồng chí Thái Kỳ khẳng định Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển với Việt Nam trong quá trình triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15; chung tay thúc đẩy hiện đại hóa, tạo đột phát, điểm sáng trong các lĩnh vực hợp tác mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân tài chất lượng cao.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, triển khai tốt các chương trình hợp tác hữu nghị như hành trình đỏ, giao lưu nhân dân biên giới; cùng nhau kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên cơ sở nhận thức chung cấp cao và phù hợp với luật pháp quốc tế./.