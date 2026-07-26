Cùng kỳ thủ Lê Quang Liêm lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Thụy Sĩ

Tại buổi tiếp, Đại sứ Châu Mai Anh chúc mừng kỳ thủ Lê Quang Liêm đã thi đấu bản lĩnh trước các đối thủ hàng đầu thế giới tại Masters Triathlon, kết thúc giải ở vị trí thứ tư, bằng điểm với kỳ thủ xếp thứ ba và chỉ kém ở chỉ số phụ. Đại sứ đánh giá cao tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, sự nỗ lực bền bỉ của kỳ thủ và những đóng góp trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua cờ vua.

Các kỳ thủ của đoàn Việt Nam cùng cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Chia sẻ tại buổi gặp, kỳ thủ Lê Quang Liêm bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, động viên của Đại sứ quán trong suốt thời gian thi đấu tại Biel, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ tại giải đấu cũng như các định hướng chuyên môn trong thời gian tới. Đại sứ Châu Mai Anh khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các kỳ thủ và vận động viên Việt Nam tham dự các giải đấu tại Thụy Sĩ, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu, kết nối giữa các tài năng thể thao Việt Nam với cộng đồng người Việt Nam sở tại.

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm thi đấu tại Lễ hội Cờ vua Quốc tế Biel lần thứ 59. Ảnh: TTXVN phát

Trong năm Việt Nam và Thụy Sĩ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971–2026), sự hiện diện của kỳ thủ Việt Nam tại Lễ hội Cờ vua Quốc tế Biel – một giải đấu cờ vua danh tiếng và giàu truyền thống của Thụy Sĩ – là một hình ảnh đẹp của giao lưu nhân dân, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Khép lại buổi gặp, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã có phần giao lưu cờ vua với con em cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Bên bàn cờ, anh đã trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng về niềm yêu thích môn cờ vua cho các em nhỏ, để lại những khoảnh khắc gần gũi và ý nghĩa với thế hệ trẻ người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Thụy Sĩ./.