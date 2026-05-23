“Cùng em vui đến trường” tiếp sức học sinh khó khăn vùng biên

Những phần quà tới trường thiết thực được các đơn vị tài trợ mang đến tận nơi trao tặng cho học sinh xã biên giới Khánh Hưng. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Trong những ngày đầu hè, sân trường Tiểu học Khánh Hưng rộn ràng tiếng cười của học sinh khi Chương trình “Cùng em vui đến trường” do Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức trao tặng 166 phần quà cho học sinh thuộc ba trường trên địa bàn xã Khánh Hưng, gồm: Tiểu học Khánh Hưng, Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Điền A, Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Trị, với tổng kinh phí xã hội hóa gần 100 triệu đồng. Trong đó có 10 chiếc xe đạp cùng hơn 100 phần quà gồm cặp sách, vở, áo mưa và dụng cụ học tập.

Vui mừng khi được nhận quà, em Ngô Văn Quến, học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học Khánh Hưng háo hức chia sẻ: Từ trước đến nay, dù ngày nắng hay mưa, em thường phải tự đi bộ đến. Có xe đạp rồi, em sẽ đi học thuận tiện và đến trường đúng giờ hơn.

Còn em Trần Thị Minh Hằng, học sinh lớp 1/3, Trường Tiểu học Khánh Hưng ôm chiếc cặp mới trên tay, vui vẻ cho biết, chiếc cặp cũ đã bị rách khi vừa hết năm học này. Em rất vui vì được nhận cặp và vở sớm cho năm học mới.

Theo thầy Trương Đình Lộc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Trị, chương trình “Cùng em vui đến trường” đã để lại nhiều cảm xúc ấm áp trong lòng giáo viên và học sinh. Sự quan tâm của Hội Cựu chiến binh TTXVN thể hiện sâu sắc trách nhiệm của những người lính Cụ Hồ đối với sự nghiệp trồng người. Những chiếc xe đạp được trao tặng đặc biệt ý nghĩa đối với học sinh vùng biên, nơi nhiều em vẫn phải đi bộ quãng đường xa để đến trường.

“Hiện nay trường còn khoảng 15 em đi bộ đến lớp mỗi ngày. Những chiếc xe đạp vừa là phương tiện đi lại, vừa là nguồn động viên để các em cố gắng vươn lên trong học tập”, thầy Lộc chia sẻ.

Ông Trần Tràng Dương, Chủ tịch Hội CCB TTXVN, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam thăm hỏi học sinh xã Khánh Hưng. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Tràng Dương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TTXVN, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, cho biết đây là chuyến “hành quân” đặc biệt của những người lính cựu chiến binh ngành Thông tấn trở lại vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi từng chở che cho những người lính cầm bút, cầm máy trong những năm tháng khói lửa ác liệt nhất của dân tộc. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, Phân xã Thông tấn xã Giải phóng tại Long An từng bị kẻ thù xóa sổ hoàn toàn tới ba lần, nhưng mỗi lần bị hủy diệt một Phân xã mới lại nhanh chóng được gây dựng để dòng chảy thông tin của Đảng, Nhà nước không bao giờ bị gián đoạn.

“Sức sống mãnh liệt đó bắt nguồn từ lòng yêu nước và sự đùm bọc của nhân dân vùng biên giới này. Chuyến đi hôm nay không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là hành trình tri ân sâu sắc đối với vùng đất anh hùng”, ông Trần Tràng Dương nhấn mạnh.

Theo ông Dương, thấu hiểu những khó khăn trong dạy và học nơi biên giới, Hội Cựu chiến binh TTXVN phối hợp cùng các đơn vị đồng hành (Nhà Xuất bản Phụ nữ, Couple TX, Tập đoàn vận tải Việt Hoa), tổ chức chương trình với mong muốn trao gửi niềm tin cho các em học sinh.

Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng - Trần Văn Bằng cho biết, sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn xã rộng hơn, nhu cầu chăm lo an sinh xã hội cũng tăng lên đáng kể. Ngay từ sớm, xã đã chỉ đạo các trường phối hợp cùng ban quản lý các cấp rà soát học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và học sinh chuyển cấp để có phương án hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, địa phương tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa nhằm trao học bổng, sách giáo khoa, dụng cụ học tập và phương tiện đến trường cho học sinh trước thềm năm học mới. Đối với những học sinh chuyển cấp phải đi học xa, xã cũng xây dựng các phương án hỗ trợ riêng nhằm giảm bớt chi phí cho gia đình.

Theo ông Trần Văn Bằng, chương trình “Cùng em vui đến trường” có ý nghĩa quan trọng trong công tác an sinh xã hội tại vùng biên. Sự hiện diện của các bác, các đồng chí trong Hội Cựu chiến binh TTXVN là tấm gương sáng giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần tương thân tương ái cho thế hệ trẻ./.