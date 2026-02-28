Củng cố vững chắc quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia

Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun (phải) tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại cuộc gặp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo Việt Nam tới Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Campuchia Net Savoeun, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) vào ngày 6/2 vừa qua có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố vững chắc tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định việc cử đoàn công tác sang Campuchia ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo Việt Nam, mà còn cho thấy tinh thần chủ động, khẩn trương và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch và lộ trình triển khai rõ ràng; đồng thời nhanh chóng chuyển hóa cam kết chính trị thành kết quả hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, qua đó củng cố vững chắc tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển ổn định, bền vững, lâu dài.



Chúc mừng những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự điều hành của Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu và có sự đóng góp to lớn của Phó Thủ tướng Neth Savoeun, Campuchia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, phồn vinh, đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.



Về phần mình, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Campuchia Neth Savoeun chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đánh giá cao và ca ngợi những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm.



Phó Thủ tướng Neth Savoeun bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo với tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV, trong đó kinh tế đạt tăng trưởng hai con số, hoàn thành mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030, tiến tới trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.



Đánh giá cao việc Việt Nam cử đoàn công tác sang làm việc ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia và ngay sau Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Phó Thủ tướng Neth Savoeun khẳng định Campuchia luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam.



Phó Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm việc triển khai các định hướng chiến lược và các thỏa thuận cấp cao được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, cụ thể hóa những nội dung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển ổn định, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Phó Thủ tướng Neth Savoeun cũng hoan nghênh việc đẩy nhanh quá trình xây dựng, đàm phán, ký kết Hiệp định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, đồng thời chuẩn bị Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền thay thế Hiệp định về quy chế biên giới năm 1983 trong tương lai gần./.