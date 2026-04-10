Củng cố và triển khai hiệu quả hơn nữa nền tảng “6 hơn” trong quan hệ Trung-Việt

Giáo sư Thành Hán Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Đại học Công nghiệp Chiết Giang. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo Giáo sư Thành Hán Bình, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc diễn ra sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) kết thúc, đặc biệt là ngay sau kỳ họp Lưỡng hội (Kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc) - kỳ họp quan trọng để Trung Quốc xác định các chính sách chủ đạo trong năm. Vì thế, chuyến thăm không chỉ thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam, mà còn phản ánh cam kết chung về phát triển và hợp tác trong giai đoạn tình hình quốc tế phức tạp như hiện nay.

Học giả Trung Quốc cho rằng, ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm nằm ở chỗ, đối mặt với chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bá quyền, và đặc biệt là tình trạng “bắt nạt thương mại”, Trung Quốc và Việt Nam cần phải tạo sự ổn định cho thế giới thông qua việc cùng theo đuổi chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa.

Nhận định về quan hệ giữa hai nước cũng như những đóng góp cho khu vực và trên thế giới, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam Thành Hán Bình nhấn mạnh, trước hết, đối với Trung Quốc và Việt Nam, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam đòi hỏi nỗ lực phối hợp từ cả hai phía. Là hai nước láng giềng quan trọng, việc xây dựng hệ thống liên kết là vô cùng quan trọng. Đến nay, dịch vụ vận tải đường sắt xuyên biên giới Trung Quốc - Việt Nam đã tăng tốc đáng kể. Được thúc đẩy bởi các chính sách ưu đãi của Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc - ASEAN 3.0, quan hệ kinh tế - thương mại song phương liên tục được nâng cấp, hợp tác cơ sở hạ tầng giữa hai nước được tăng cường và thành tựu kinh tế - thương mại liên tục đạt được những tầm cao mới. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã nhấn mạnh rằng: “Kết nối đường sắt là lĩnh vực cùng quan tâm của cả hai bên. Mạng lưới đường sắt Trung Quốc - Việt Nam được kết nối và nâng cấp sẽ đóng góp rất lớn vào hợp tác kinh tế - công nghiệp giữa hai nước”.

Thứ hai, xét về tình hình khu vực và quốc tế, Trung Quốc là một lực lượng ổn định quan trọng, điều này đã được chứng minh rõ ràng trong bối cảnh quốc tế đầy biến động gần đây. Tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam, cùng với sự phát triển bền vững của mối quan hệ này, là một đóng góp quan trọng cho hòa bình và ổn định khu vực.

Hơn nữa, Trung Quốc kiên trì thực hiện Năm nguyên tắc chung sống hòa bình và kiên định duy trì trật tự quốc tế thời hậu Chiến tranh thế giới thứ hai, điều này hoàn toàn trái ngược với các cường quốc khác. Trung Quốc và Việt Nam, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hợp tác hữu nghị và không ngừng thúc đẩy tình hữu nghị, tạo nên một tấm gương quan trọng về quan hệ quốc tế cho thế giới.

Giáo sư Thành Hán Bình khẳng định, với tư cách là hai quốc gia xã hội chủ nghĩa quan trọng trên thế giới, trong bối cảnh trật tự thế giới liên tục biến động với xung đột thường xuyên, sự hợp tác hữu nghị và phát triển ổn định giữa hai nước, đặc biệt là cuộc sống hòa bình và thịnh vượng của người dân, sự ổn định xã hội và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ tại mỗi quốc gia, là những đóng góp nổi bật và có ý nghĩa đối với phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới./.