Củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hải quân Việt Nam -Australia
Tham dự buổi lễ có Phó Đô đốc Mark Hammond – Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia; Chuẩn Đô đốc Christopher Smith – Tư lệnh Hạm đội Hải quân Hoàng gia Australia; Đại tá Alana Burkitt, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng – Phó Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam; Đại tá Nguyễn Minh Lành – Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam; Thượng tá Nguyễn Anh Vũ – Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Australia; Thiếu tá Đặng Văn Độ - Thuyền trưởng Tàu 016-Quang Trung; các đại diện của Hải quân Hoàng gia, các cơ quan chức năng của Australia, hải quân các nước tham dự Lễ Duyệt binh và Diễn tập Kakadu 2026; các sĩ quan, thủy thủ đoàn công tác trên Tàu 016-Quang Trung; và đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc tại quốc gia châu Đại Dương này.
Mở đầu buổi lễ, trong không khí trang trọng, các đại biểu tham dự không khỏi xúc động khi quốc ca Việt Nam và Australia lần lượt vang lên.
Phát biểu khai mạc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng trân trọng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam tới Tư lệnh và toàn thể sĩ quan, thủy thủ Hải quân Hoàng gia Australia nhân kỷ niệm 125 năm thành lập.
Chuẩn Đô đốc cho biết trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ Việt Nam - Australia đã không ngừng được củng cố và phát triển dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2024 là một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn trong nhiều lĩnh vực.
Trong tổng thể mối quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng nói chung và hợp tác hải quân nói riêng đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng, được triển khai ngày càng thực chất và hiệu quả thông qua các cơ chế trao đổi đoàn, đối thoại, huấn luyện - đào tạo, các chuyến tàu thăm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Những nỗ lực đó đã và đang đóng góp thiết thực vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển trong khu vực.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng bày tỏ tin tưởng, từ những hành trình trên biển, hai nước sẽ tiếp tục bồi đắp niềm tin, tăng cường hợp tác và cùng nhau viết tiếp những trang mới tốt đẹp hơn trong mối quan hệ hữu nghị song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Phát biểu đáp từ, Chuẩn Đô đốc Christopher Smith bày tỏ vinh dự khi được đón Tàu 016-Quang Trung của Hải quân Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam đến Sydney dự Lễ duyệt binh và các hoạt động diễn tập Kakadu 2026.
Chuẩn Đô đốc Smith khẳng định Australia và Việt Nam là những đối tác quan trọng của nhau thông qua việc nâng cấp khuôn khổ hợp tác lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2024. Cùng với các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, hai nước đã cùng nhau vun đắp và xây dựng mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp.
Thay mặt Hải quân Hoàng gia Australia, Chuẩn Đô đốc Smith gửi lời chúc mừng Tàu 016-Quang Trung đã có một hải trình thuận buồm xuôi gió đến Australia, đồng thời gửi lời cảm ơn sự đóng góp của Hải quân Nhân dân Việt Nam cho môi trường hàng hải hòa bình, ổn định trong khu vực. Ông bày tỏ hy vọng thông qua các hoạt động hợp tác, hải quân hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau góp phần duy trì môi trường hàng hải an ninh, an toàn.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney, Đại tá Nguyễn Minh Lành – Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam – cho biết chuyến đi nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Đây là chuyến hải trình cả đi và cả về dài nhất trong lịch sử của hải quân Việt Nam và cũng là lần đầu tiên một tàu hải quân của Việt Nam tham dự Lễ duyệt binh tàu cùng với 29 tàu của hải quân 20 nước trên thế giới, mang lại niềm vinh dự, tự hào cho bản thân ông cũng như đoàn công tác trên tàu, thể hiện hình ảnh thân thiện, chính quy và hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong quá trình hội nhập với bạn bè quốc tế.
Theo chia sẻ của Đại tá Nguyễn Minh Lành, đối với những người lính hải quân, “tàu là nhà, biển cả là quê hương”. Khi Tàu 016-Quang Trung cập Cảng Sydney và được gặp gỡ, giao lưu với bà con kiều bào, nhìn từng đoàn khách Việt Nam xuống thăm tàu, ân cần thăm hỏi và động viên các thủy thủ, ông cảm thấy vô cùng xúc động, có cảm giác ấm áp của nghĩa tình đồng bào.
Trong khi đó, không quản ngại đường sá xa xôi từ thành phố Melbourne đến Sydney để gặp gỡ, giao lưu với Tàu 016-Quang Trung, ông Trần Bá Phúc – Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia – cho biết, là một người Việt Nam sinh sống ở Australia hơn 40 năm, ông cảm thấy vô cùng vui mừng và xúc động khi chứng kiến đất nước không những phát triển, hội nhập sâu rộng về kinh tế với bạn bè quốc tế mà còn cả về lĩnh vực quân sự.
Sự hiện diện của tàu hải quân Việt Nam tham gia tập trận với các nước trên thế giới khiến ông hãnh diện hơn khi thấy vị thế của đất nước ngày càng được nâng tầm. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa lên một tầm cao mới.
Các khách mời Australia cũng đánh giá cao chuyến hải trình vượt hơn 11.000 hải lý của Tàu 016-Quang Trung. Ông Ben Favelle – Chỉ huy trưởng Lực lượng bảo đảm Hải quân Hoàng gia Australia – nói: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đón tàu của các bạn vượt một chặng đường rất dài đến tham gia Lễ duyệt binh của Hải quân Hoàng gia Australia và cuộc diễn tập Kakadu. Đây là một cột mốc mang tính lịch sử đối với cả tàu của các bạn cũng như với Hải quân chúng tôi. Chúng tôi rất hy vọng mối quan hệ hợp tác song phương sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và gắn kết hơn”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Lực – Thanh tra Cảnh sát hình sự thuộc Lực lượng Cảnh sát New South Wales - cho biết dù đi xa quê đã lâu, nhưng khi nghe tin Tàu 016-Quang Trung đến Australia, ông không khỏi xúc động và hãnh diện, muốn được trực tiếp đặt chân xuống con tàu quê hương và tự hào nói với bạn bè quốc tế “Việt Nam tôi đây, tàu của đất nước tôi đây”. Ông nhận định quan hệ Việt Nam - Australia hiện rất tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.
Hải trình lần này của Tàu 016-Quang Trung có ý nghĩa quan trọng, là một cơ hội tuyệt vời để lực lượng hải quân Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, đồng thời giúp tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và khả năng phối hợp giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân Australia nói riêng, cũng như với các nước trong khu vực và trên thế giới nói chung. Với hải trình dài nhất từ trước đến nay của một tàu Việt Nam, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã khẳng định được năng lực vươn xa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Buổi gặp mặt, giao lưu càng thêm sôi nổi và ấm tình đồng bào khi các quan khách được thưởng thức các tiết mục biểu diễn đặc sắc của đoàn văn công Quân chủng Hải quân với các điệu múa và bài hát mang đậm chất Việt Nam, trong đó có “Dáng Việt”, “Một vòng Việt Nam”, “Nối vòng tay lớn”… Những giai điệu quê hương vang lên giữa lòng thành phố Sydney không chỉ mang lại niềm vui, mà còn góp phần kết nối cộng đồng người Việt xa xứ với Tổ quốc./.