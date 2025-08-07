Củng cố và phát triển các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài

Gặp gỡ báo chí thông tin một số hoạt động dành cho kiều bào nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Diệp Trương - TTXVN

* Tập huấn cho lãnh đạo các Hội đoàn

Thông tin về Lớp tập huấn cho lãnh đạo Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 (diễn ra từ ngày 28-31/3, tại Hà Nội), Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, chương trình thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cũng như chủ trương nhất quán về đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW. Đó là: “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”, từ đó, góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, thành đạt, đoàn kết vững mạnh, tích cực góp phần vào sự nghiệp chấn hưng đất nước.



Hoạt động này cũng đáp ứng tình cảm và nguyện vọng của bà con kiều bào, mong muốn Đảng, Nhà nước hỗ trợ, củng cố, xây dựng, phát triển các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài và công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời nâng cao hiệu quả trong việc điều hành, tổ chức hoạt động hội, bồi dưỡng một số kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết trong công tác hội thông qua bài giảng của các chuyên gia, cuộc thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các chuyên gia và lãnh đạo hội đoàn các địa bàn.



Trong khuôn khổ hoạt động, lớp tập huấn sẽ cung cấp thông tin về tình hình trong nước và chính sách đối ngoại của ta; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; cộng đồng và hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, mối liên hệ với trong nước; vấn đề pháp lý của Việt Nam và các nước...

Cùng với đó là các hoạt động tăng cường sự gắn kết giữa kiều bào với quê hương, tạo điều kiện để các lãnh đạo hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài chứng kiến sự phát triển đất nước, nhất là trong thời gian đất nước tổ chức các sự kiện quan trọng, ý nghĩa. Qua đó, mỗi kiều bào trở thành tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng, lan tỏa những thông tin chính xác, khách quan về tình hình đất nước tới bà con ở sở tại.

Lớp tập huấn còn là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc Việt Nam tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.



Bên cạnh chương trình tập huấn, dự kiến, các đại biểu sẽ thăm quan Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.



* Khơi dậy lòng tự hào dân tộc



Tại buổi gặp gỡ, phóng viên các cơ quan báo chí trao đổi một số nội dung cụ thể liên quan đến sự tham gia của kiều bào trong ngày Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; việc ứng dụng công nghệ số trong công tác giảng dạy tiếng Việt cho kiều bào, các hoạt động hướng ứng 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam của cộng đồng người Việt Nam tại các nước, khu vực...



Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên cho biết, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, đang kiến nghị cơ quan cấp trên về việc Đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Hoạt động này đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào mong muốn trực tiếp được tham gia trong các sự kiện quan trọng và đại lễ của dân tộc; thể hiện sự tri ân, trân trọng vai trò và đóng góp của kiều bào trong sự nghiệp kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển kinh tế-xã hội hiện nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng cho biết, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng khi tổ chức các hoạt động của đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài, đảm bảo cho thành công của Lễ Kỷ niệm./.