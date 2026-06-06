Củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc nơi biên giới

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: TTXVN phát

Thời gian qua, Đảng ủy và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm củng cố nền biên phòng toàn dân trên tuyến biên giới đất liền và vùng biển. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Một điểm sáng là việc Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ động kết nối địa phương, doanh nghiệp với các Đồn Biên phòng, tạo nguồn lực hỗ trợ thiết thực cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Đơn vị cũng ký kết, triển khai hiệu quả các quy chế phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự.

Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, các mô hình như, “đảng viên Đồn Biên phòng sinh hoạt tại Chi bộ thôn, bản”, “cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương”, “đảng viên phụ trách hộ gia đình” tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

Không chỉ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình sinh kế, chương trình hỗ trợ sản xuất được triển khai hiệu quả. Các hoạt động an sinh xã hội như, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Ký túc xá vùng biên”, “Ngôi nhà thiện nguyện” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống người dân. Đáng chú ý, đơn vị đã triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, hỗ trợ người dân và ngư dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Qua kiểm tra thực tế tại Ban Chỉ huy và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, đoàn công tác đánh giá, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã triển khai Đề án nghiêm túc, đồng bộ, đạt nhiều kết quả thiết thực, qua đó, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, rà soát khó khăn và đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án trong thời gian tới./.